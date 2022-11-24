«Разве это актеры? Зачем снимать эту пародию»: Поплавская против «Иронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым

В середине ноября начались съемки новогоднего шоу канала ТНТ «Самоирония судьбы». Широкий круг телезрителей узнал об этом благодаря просочившимся в Сеть кадрам с площадки. Оказалось, что в римейке задействованы Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Тимур Батрутдинов и многие другие знаменитости.
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Но не всем такая идея пришлась по душе. Актриса Яна Поплавская не видит смысла в том, чтобы переснимать легендарную комедию Эльдара Рязанова.
«Россияне сядут за новогодний стол с Бузовой в роли Гали, Киркоровым в роли Ипполита и Батрутдиновым в роли Лукашина. Разве это актеры? Зачем снимать эту пародию, зачем вообще переснимать идеально снятый фильм?» - недоумевает актриса у себя в Telegram.