Клава Кока сыграет Людмилу Гурченко в новогоднем фильме «СамоИрония судьбы!»

Телеканалы уже приступили к съемкам новогодним программ. Так, ТНТ в праздничную ночь намерен порадовать своих поклонников фильмом «СамоИрония судьбы!».
В основе лежит любимый всеми новогодний сюжет, в который вплетены эпизоды — пародии популярных современных сериалов и музыкальных хитов.
Одну из ролей в картине сыграет Клава Кока. В фильме она появится в образе Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи» и исполнит легендарную композицию «Пять минут».
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«Клава Кока исполнит легендарную композицию «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», но начнет петь ее не за пять минут, а за тридцать семь до начала нового года», — рассказали на ТНТ.
Кроме Клавы Коки, в фильме появятся Ольга Бузова, Михаил Галустян, Павел Воля, Азамат Мусагалиев, Тимур Батрутдинов и другие звезды ТНТ.
По материалам kp.ru.