Клава Кока сыграет Людмилу Гурченко в новогоднем фильме «СамоИрония судьбы!»

Телеканалы уже приступили к съемкам новогодним программ. Так, ТНТ в праздничную ночь намерен порадовать своих поклонников фильмом «СамоИрония судьбы!».

В основе лежит любимый всеми новогодний сюжет, в который вплетены эпизоды — пародии популярных современных сериалов и музыкальных хитов.

Одну из ролей в картине сыграет Клава Кока. В фильме она появится в образе Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи» и исполнит легендарную композицию «Пять минут».

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