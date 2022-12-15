Когда смотреть «СамоИронию судьбы» на ТНТ

Появилась конкретика по поводу новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы». Он выйдет в эфир телеканала 31 декабря в 21:30 — как раз к праздничному столу.
События фильма стартуют в квартире Жени Лукашина и его невесты Гали, которых сыграют Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Женя по традиции собирается отправиться в баню, однако Галя не пускает его, ведь она много раз смотрела фильм «Ирония судьбы» и знает, что если Женя пойдет в баню, то они расстанутся.
Этот поворот запускает новую цепочку событий, в которой Лукашин — это уже Тимур Батрутдинов, а Галя — Ольга Бузова. У этой пары уже не возникает никаких разногласий, и сюжет начинает развиваться по классическому сценарию: Петербург, чужая квартира, учительница Надя. Но только Батрутдинов — далеко не единственный Лукашин, у которого идеально подошли ключи, и в квартире Нади постепенно начинают собираться разные героя: от Филиппа Киркорова в образе Ипполита до наследного принца в исполнении Демиса Карибидиса.
Зрители также увидят отсылки на «Ивана Васильевича», «Игру в кальмара», «Да здравствует Цезарь!», «Один дома», шоу «Наша Russia» и другие популярные сюжеты. «СамоИрония судьбы» вобрала в себя 45 звезд и 12 музыкальных клипов.
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«Идея снять такой фильм приходит любому телевизионщику под Новый год. Не мы придумали делать пародии на популярные проекты, но наше маленькое ноу-хау заключается в том, кого именно мы пригласили делать эти пародии. Когда вы посмотрите фильм, вы поймете, что от количества звезд и шуток может просто закружиться голова», — говорит Гарик Мартиросян.
«Мы точно понимали, что невесту Лукашина Галю должна сыграть именно Ольга Бузова, потому что ее судьба в чем-то схожа с рязановской героиней: очень хорошая, но вот с мужчинами не всегда везет. И у той, и у другой «мало половин». А идея пригласить Филиппа Киркорова пришла уже по ходу. Нам нужна была звезда, которая удивит в непривычном для себя образе. И Филипп идеально подошел, перевоплотившись из яркого болгарского мужчины в сдержанного ленинградского интеллигента. Так что в нашем фильме возможно все!» — отмечает креативный продюсер проекта Андрей Шелков.
Он также упомянул, что хронометрах картины — полтора часа.