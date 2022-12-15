Когда смотреть «СамоИронию судьбы» на ТНТ

Появилась конкретика по поводу новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы». Он выйдет в эфир телеканала 31 декабря в 21:30 — как раз к праздничному столу.

События фильма стартуют в квартире Жени Лукашина и его невесты Гали, которых сыграют Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Женя по традиции собирается отправиться в баню, однако Галя не пускает его, ведь она много раз смотрела фильм «Ирония судьбы» и знает, что если Женя пойдет в баню, то они расстанутся.

Этот поворот запускает новую цепочку событий, в которой Лукашин — это уже Тимур Батрутдинов, а Галя — Ольга Бузова. У этой пары уже не возникает никаких разногласий, и сюжет начинает развиваться по классическому сценарию: Петербург, чужая квартира, учительница Надя. Но только Батрутдинов — далеко не единственный Лукашин, у которого идеально подошли ключи, и в квартире Нади постепенно начинают собираться разные героя: от Филиппа Киркорова в образе Ипполита до наследного принца в исполнении Демиса Карибидиса.

Зрители также увидят отсылки на «Ивана Васильевича», «Игру в кальмара», «Да здравствует Цезарь!», «Один дома», шоу «Наша Russia» и другие популярные сюжеты. «СамоИрония судьбы» вобрала в себя 45 звезд и 12 музыкальных клипов.

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