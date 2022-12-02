Не Кокой единой: Anna Asti исполнит популярный советский хит в «СамоИронии судьбы»

Музыкальный номер Анны станет далеко не единственным в фильме. Клава Кока выступит с песней «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», Люся Чеботина споет в стиле Бритни Спирс, а Хабиб спародирует Эдуарда Хиля.

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Кроме того, на экране появятся: Ольга Бузова, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова.