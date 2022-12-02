Не Кокой единой: Anna Asti исполнит популярный советский хит в «СамоИронии судьбы»

Новогодний музыкальный телефильм канала ТНТ «СамоИрония судьбы» будет удивлять зрителей необычными сочетаниями сюжетов советских фильмов и современных звезд.
Уже известно, что Филипп Киркоров сыграет Ипполита из «Иронии судьбы» и споет под душем свой хит «Цвет настроения синий».
А как вам такое камео? В одном из эпизодов будет показана аллюзия на сцену из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где кинорежиссер Якин снимает жену Шурика, Зину, в музыкальном видео. Так вот, в этот раз певица Anna Asti предстанет в образе Зины и исполнит песню «Звенит январская вьюга», а комик Артем Муратов сядет в режиссерское кресло. В качестве его ассистентов выступят комедианты из «Студии Союз», а также участники группы USB.
«СамоИрония судьбы» коснется и «Ивана Васильевича». Фото: канал ТНТ
Музыкальный номер Анны станет далеко не единственным в фильме. Клава Кока выступит с песней «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь», Люся Чеботина споет в стиле Бритни Спирс, а Хабиб спародирует Эдуарда Хиля.
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Кроме того, на экране появятся: Ольга Бузова, Михаил Галустян, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова.