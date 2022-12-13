«А-Студио» исполнит кинохит Пугачевой в «СамоИронии судьбы»

Новогодний телепроект канала ТНТ «СамоИрония судьбы» порадует зрителей еще одним музыкальным подарком. В праздничном фильме зрители увидят выступление группы «А-Студио» с песней «Мне нравится, что вы больны не мной».
Для записи этого номера Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич и Кети Топурия забрались на гигантский проигрыватель, установленный посреди хвойного леса.
Кстати, впоследствии поклонники фильма и группы смогут почувствовать себя в роли своих кумиров и тоже оказаться на этой шестиметровой декорации. После съемок «СамоИронии судьбы» она превратится в фотозону, которая будет установлена в одном из аэропортов Москвы.
Напомним, что песню «Мне нравится, что вы больны не мной» впервые исполнила Алла Пугачева в советском фильме «Ирония судьбы». Это романс на стихи Марины Цветаевой, написанный Микаэлом Таривердиевым.
В новогоднем фильме ТНТ с музыкальными номерами также выступят Филипп Киркоров, Алсу, Клава Кока, Хабиб, Анна Асти, Люся Чеботина, группа «Руки Вверх!» и другие звезды эстрады.
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Добавим, что на днях группа «А-Студио» анонсировала выход альбома «А'21», который станет первой пластинкой за 12 лет. Презентация этого музыкального релиза пройдет в Москве в апреле 2023 года.