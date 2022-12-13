«А-Студио» исполнит кинохит Пугачевой в «СамоИронии судьбы»

Новогодний телепроект канала ТНТ «СамоИрония судьбы» порадует зрителей еще одним музыкальным подарком. В праздничном фильме зрители увидят выступление группы «А-Студио» с песней «Мне нравится, что вы больны не мной».

Для записи этого номера Байгали Серкебаев, Владимир Миклошич и Кети Топурия забрались на гигантский проигрыватель, установленный посреди хвойного леса.

Кстати, впоследствии поклонники фильма и группы смогут почувствовать себя в роли своих кумиров и тоже оказаться на этой шестиметровой декорации. После съемок «СамоИронии судьбы» она превратится в фотозону, которая будет установлена в одном из аэропортов Москвы.