Финал шоу «Маска» и секреты Башарова: что посмотреть по телевизору в последние выходные апреля

В честь приближающегося Дня Победы в субботу, 25 апреля,на Первом канале в шоу «Сегодня вечером» Максим Галкин вспоминает, какие песни поддерживали советских людей на войне и в тылу. В 17:40 вместе с шоуменом обсудят и споют многие легенды эстрады: Юрий Антонов, Наталья Варлей, Нонна Гришаева, Лев Лещенко.

А вечером состоится масштабный финал музыкального конкурса «Голос. Дети». В 21:20 телезрители узнают имя победителя седьмого сезона грандиозного вокального проекта.

больше по теме Зрители определили финалистов шоу «Голос.Дети» Завершающий эпизод Первый канал покажет уже 24 апреля.

На «России 1» в эфире главного субботнего шоу телеканала «Привет, Андрей!» — вновь музыка прошлого. На этот раз Андрей Малахов вместе с Ангелиной Вовк, Виктором Салтыковым, Александром Серовым, Михаилом Муромовым и другими звездами вспомнят эпоху 80-х на проекте «Песня года». Окунуться в музыкальную ностальгию можно в 18:00.

В воскресенье в эфире телеканала «Россия 1» премьера шоу «Еще не вечер» Елены Степаненко. Второй выпуск станет не менее ярким и искрометным. На этот раз к королеве российского юмора придет поющая ведущая Ольга Бузова. Она поможет хозяйке шоу завести «Инстаграм» и научит ее привлекать подписчиков. Вечер продолжит проект «Танцы со звездами». В шоу осталось 10 пар, кто покинет проект на этот раз, можно будет узнать, включив вторую кнопку в 17:30.

На развлекательном телеканале СТС в субботу, 25 апреля, в 21:00 — фэнтэзи для всей семьи «Фантастические твари и где они обитают». В воскресенье к экрану приглашаются любители восточных единоборств и фанаты Джеки Чана. Актер оформит дубль — в 13:00 начнется фильм «Смокинг», а сразу после него, в 15:00, — «Медальон».

На телеканале ТНТ в субботу — нон-стоп второго сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Начало в 12:00. В воскресенье в 19:00 свою службу продолжат девушки-солдатки. Две серии реалити-проекта «Солдатки» в эфире с 19:00. Все ближе к финалу шоу «Холостяк» — очередной выпуск выйдет в эфир в 20:30. Борьба за сердце Антона Криворотова приобретает нешуточные страсти – в прошлое воскресенье шоу покинула одна из самых задорных участниц — Вика Чума Вечеринка.

Свои секреты, и не только семейные, раскроет Марат Башаров. На НТВ в субботу в 20:50 у Леры Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» опальный артист признается, почему конфликтовал со своими женами и что за несмешная комедия развернулась в его инстаграме накануне.

А в воскресенье – грандиозный финал любимого миллионами телезрителей шоу «Маска». За первое место в вокальном проекте будут бороться четыре участника, которые скрываются под масками Льва, Попугая, Волка и Оленя. Кто же станет победителем первого сезона самого таинственного шоу? Узнаем 26 апреля в 20:10.