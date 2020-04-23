«Это экстаз какой-то»: приближается грандиозный финал шоу «Маска»

За победу в воскресенье, 26 апреля, проекте поборются Лев, Волк, Попугай и Олень.

Спустя два месяца интригующих выступлений, загадок и разоблачений шоу «Маска» на НТВ завершается грандиозным финалом. За победу в вокальном проекте будут бороться Лев, Волк, Попугай и Олень. Именно эти персонажи, по мнению жюри, оказались самыми яркими и интригующими.

Финалисты выступят перед жюри и телезрителями в заключительном выпуске и снова поразят своими вокальными способностями. В Сети появился анонс финального выпуска, который обещает потрясти те только жюри.

«Как же ты хорош, Волк! Ну это экстаз какой-то», — пораженный Филипп Киркоров одарил «хищника» комплиментами.

Подписчики Гарика Мартиросяна, входящего в судейский состав, уверены – победить должен Лев. Кстати, кто именно скрывается за маской царя зверей, жюри на протяжении всего проекта расходилось во мнениях. Но совсем скоро судьи, а вместе с ними и вся страна, наконец, узнает, кто выступал в костюме этого зверя, а также остальных участников – Попугая, Волка и Оленя.

Финал шоу «Маска» на НТВ — в воскресенье, 26 апреля, в 20:10.