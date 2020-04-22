Таинственный и талантливый: жюри расходится в версиях, кто может быть Львом в шоу «Маска»

Восьмой выпуск популярного шоу «Маска» на НТВ стал последним для Панды — жюри решило снять маску с черно-белого медведя. Как и предполагали звездные судьи, в этом костюме оказался певец Влад Топалов. Однако не все догадки жюри оказываются столь меткими. Если Панду и Мороженое рефери смогли угадать, то с остальными участниками у них происходили промахи.

В финале оказались Лев, Волк, Попугай и Олень. На протяжении всего проекта одним из фаворитов шоу считается участник в костюме царя зверей. И насчет того, кто именно выступает под маской Льва, у жюри возникло несколько версий.

К примеру, временно исполняющая обязанности шестого члена жюри певица Юлианна Караулова сообщила: «Я пошла в интернеты смотреть, что пишут люди. И прочитала: это Анатолий Цой». В позапрошлом выпуске на месте Карауловой был Сергей Лазарев и он озвучивал свою версию.

«Это либо Никита Пресняков, либо Анатолий Цой», — сказал Лазарев. И подчеркнул: «Но то, что это очень круто поющий человек, — это однозначно».

Председатель жюри Филипп Киркоров уверяет: в золотом костюме выступает Никита Пресняков. Эту фамилию он назвал еще в самом первом выпуске. Ему вторит и Регина Тодоренко:

«Лев нам сообщил в подсказках, что он снимает влог. И снимает его как режиссер. И ему интересно кино. Я хочу вернуться к нашей старой версии, что это, возможно, Никита Пресняков, потому что он тоже снимает, тоже ведет влог, режиссирует и снимает клипы», — отметила Тодоренко.

Валерия не поддерживает версию с Пресняковым. Она предлагает свои варианты: Анатолий Цой, Антон Беляев, Дмитрий Колдун. Звучало также имя Алексей Чумакова — его произнес Гарик Мартиросян первым, однако к полуфиналу шоу отказался от этой версии.

Если у судей в отношении Льва нет согласия, то насчет фигуры Оленя жюри единогласно. В полуфинале все звездные рефери обращались к этому участнику не иначе как Лариса Александровна, убежденные в том, что за этим персонажем скрывается Лариса Долина.