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«Осквернила мою душу и бывший дом»: Башаров заявил, что Шевыркова обидела всех мусульман

По словам актера, всем необходимо остерегаться его бывшую супругу.

«Осквернила мою душу и бывший дом»: Башаров заявил, что Шевыркова обидела всех мусульман
Башаров заявил, что Шевыркова оскорбила всех мусульман/http://globallookpress.com/

Актер Марат Башаров в Instagram нелестно отозвался о своей бывшей супруге Елизавете Шевырковой. Ранее он разместил ролик в Сети. На кадрах Шевыркова обзывает его при сыне и говорит, что в следующий раз приедет к нему «в гости» с полицией. По ее мнению, актер пьян. Сам же он на видео, которое снимает, утверждает, что не употреблял спиртные напитки.

Напомним, что от звезды она родила в свое время сына Марселя. Примерно полтора года назад стало известно, что в результате пьяной выходки актер сломал девушке нос. Вскоре после этого она и подала на развод.

Как отметил актер, у мусульман начинается священный месяц. В это время нужно думать о ближних, совершать благие дела, но Шевыркова думает только о том, как ему насолить.

«Эта девушка вчера, осквернив мою душу и бывший дом, назвав меня пьяницей, обидела всех мусульман!»

Марат Башаров

В конце своего поста Марат Башаров неожиданно заявил, что месяц не будет пить. Бывшую супругу при этом он советует всем остерегаться.

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