«До слез обидно»: Дарья Мороз близко к сердцу восприняла вылет из «Танцев со звездами»

Актриса Дарья Мороз близко к сердцу приняла вылет с проекта «Танцы со звездами». Напомним, очередной этап прошел в минувшее воскресенье, 19 апреля. Решение о том, что Мороз больше не может принимать участие в проекте, приняли зрители по итогам голосования. Подобный исход очень расстроил всех присутствующих, а ведущий Андрей Малахов и вовсе заявил, что речь идет о вселенской несправедливости.

Спустя сутки после трансляции Дарья нашла в себе силы, чтобы поделиться пережитым. Актриса разместила на личной странице в Instagram видео с последней репетиции танца. Так, в кадре одетая в пышное платье XVIII века громко смеется, продолжая танцевать в объятиях своего партнера Святослава Герасимова.

«Я просто оставлю это здесь. Не запись программы, а видео нашего самого веселого прогона. Скажу только, что мне до слез обидно…» — поделилась болью она.

Отметим, что по итогу выступления Мороз и Герасимов получили всего 7 баллов. В восторге от выступления оказался всегда требовательный балетмейстер Николай Цискаридзе.