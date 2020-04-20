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«До слез обидно»: Дарья Мороз близко к сердцу восприняла вылет из «Танцев со звездами»

Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова на прощание решила разместить видео с последней репетиции.

«До слез обидно»: Дарья Мороз близко к сердцу восприняла вылет из «Танцев со звездами»
Проект «Танцы со звездами». Фото: телеканал «Россия 1».

Актриса Дарья Мороз близко к сердцу приняла вылет с проекта «Танцы со звездами». Напомним, очередной этап прошел в минувшее воскресенье, 19 апреля. Решение о том, что Мороз больше не может принимать участие в проекте, приняли зрители по итогам голосования. Подобный исход очень расстроил всех присутствующих, а ведущий Андрей Малахов и вовсе заявил, что речь идет о вселенской несправедливости.

Проект «Танцы со звездами». Фото
Проект «Танцы со звездами». Фото: телеканал «Россия 1».

Спустя сутки после трансляции Дарья нашла в себе силы, чтобы поделиться пережитым. Актриса разместила на личной странице в Instagram видео с последней репетиции танца. Так, в кадре одетая в пышное платье XVIII века громко смеется, продолжая танцевать в объятиях своего партнера Святослава Герасимова.

Проект «Танцы со звездами». Фото
Проект «Танцы со звездами». Фото: телеканал «Россия 1».

«Я просто оставлю это здесь. Не запись программы, а видео нашего самого веселого прогона. Скажу только, что мне до слез обидно…» — поделилась болью она.

Проект «Танцы со звездами». Фото
Проект «Танцы со звездами». Фото: телеканал «Россия 1».

Отметим, что по итогу выступления Мороз и Герасимов получили всего 7 баллов. В восторге от выступления оказался всегда требовательный балетмейстер Николай Цискаридзе.

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