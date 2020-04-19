«Не ожидала, что так раскрою себя»: самая веселая участница проекта «Холостяк» покинула шоу

Финал все ближе, и этот выпуск стал последним в Лиссабоне – следующая неделя у участников пройдет в Москве.

В очередной, восьмой по счету серии проекта «Холостяк» на ТНТ утро участниц началось с неожиданного и для кого-то очень приятного сюрприза. В гостиной виллы они обнаружили картину с именем «Даша». Так Антон Криворотов пригласил на романтическое свидание Дарью Хаитметову. Отправляя соперницу на рандеву, девушки даже предположить не могли, чем оно обернется.

Дарья и Антон познакомились с красотами Лиссабона через окна трамвая, который провез их практически по всем улочкам города. Холостяк и «невеста» постоянно обнимались и были погружены друг в друга, это отметил сам Антон.

А потом во время пешей прогулки парочка сбежала от съемочной группы проекта. Герой достал из сумки камеру GoPro и стал фиксировать передвижения. Беглецы послушали рэп, покатались на электросамокатах в сумерках, полюбовались на закат и поцеловались.

«С Дашей комфортно все – и шутить, и рисковать, и веселится, и молчать» — признался Криворотов. «Мы реально провели вместе весь день, ночь, и просто волшебно было. Это одно из лучших свиданий в моей жизни. Я чувствую влюбленность, и это была влюбленность не в образ какой-то: сегодня у меня появились чувства именно к человеку» — поделилась Хаитметова.

На следующее утро Лизу Адаменко забрали с виллы и привезли в отель, где ее ждало свадебное платье. Девушка удивилась, но облачилась в него. После чего ее отвезли в старинную церковь, где уже находилась Анастасия Коваленко, и тоже в свадебном наряде и с букетом цветов.

Следом в образе невесты вошла Дарья Хаитметова. А потом Александра Зотова, и через время Вика Чума и Барбара. Девушки недоумевали: каждая была уверена, что она единственная, и это ее индивидуальное свидание с холостяком. Когда появился Антон, он обратился к невестам:

«Мы в том месте, где не должно быть лукавства. И свадебная церемония предполагает клятву. Я хочу попросить, чтобы каждая из вас обратилась к своему сердцу и написала искреннюю клятву» — попросил герой.

Каждая из девушек написала свою клятву и произнесла ее холостяку. Барбара обратилась на испанском, но переводить произнесенное отказалась, за что девушки обвинили ее в неискренности чувств к Антону. А Вика Чума произвела сильное впечатление на героя, тронув его до глубины души.

«Чума меня вообще разорвала! Я бы хотел услышать от своей спутницы такую же клятву» — впечатлился Криворотов.

Практически все невесты плакали. Они впечатлились заданием и раскрылись перед Криворотовым настолько, что он сам не ожидал.

На церемонию роз участницы пришли в тех же свадебных нарядах – они решили сохранить романтичность и трогательность, зародившиеся в старой церкви. Девушки были уверены, что клятвы спасут каждую, и Антон подарит цветок абсолютно всем им.

Вручая розу, Антон каждой из девушек давал свой ответ на клятву, произнесенную в церкви. Первой цветок получила Лиза Адаменко, второй – Настя. Дарья Хаитметова сильно нервничала – после свидания она надеялась получить розу одной из первых. Вызвав Чуму, холостяк увел ее на разговор. Он признался, что они с девушкой достигли определенного уровня взаимодействия, и дальнейшее пребывание ее на шоу может быть «небезопасным для обоих». И проводил к автомобилю.

«Слушай, я не ожидала, что я так раскрою себя, и это благодаря тебе. И это правда восхитительно. Спасибо. Пока» — обняла Вика Антона.

Криворотов разрешил ей попрощаться с «соперницами», она бросила им свой букет и уехала, покинув проект.

Барбара последней получила розу, увела холостяка на разговор и призналась, что была не до конца с ним честна. «Скорее всего, я очень боюсь своих чувств. Я тебе полностью отвечаю взаимностью, твоим чувствам. Я больше не хочу это скрывать» — открылась Пино Криворотову.

В следующем выпуске участницы продолжат борьбу за сердце холостяка в Москве.