Вторая молодость Елены Степаненко: «После Петросяна жизнь только начинается!»

В этом году Елена Степаненко на день рождения, который она отмечала 8 апреля, получила королевский подарок — 12-го числа на канале «Россия» состоялась премьера ее авторского шоу. Хозяйка проекта в красочных декорациях принимала известных гостей, старалась всячески поднять зрителям настроение в это непростое время. Но главным потрясением для публики стали даже не гости и не репризы Елены Григорьевны, а ее новый образ — из пухлой простушки она превратилась в стильную даму, которая выглядит лет на 15 моложе, чем во времена совместной работы и жизни с Евгением Петросяном. Конечно же, после первых эфиров шоу чаще всего обсуждают невероятное преображение артистки: как же она так помолодела?

На 40 кг легче и на 15 лет моложе

Елена Григорьевна не скрывает, что на днях ей стукнуло 67 лет. А зачем скрывать, когда ты вдруг стала такой красоткой?

Степаненко похудела на 40 кг сразу после развода с Петросяном и теперь держит вес в районе 70 кг при росте 168 см. Диета была простой — артистка уменьшила размер порций, за один прием съедала не больше пищи, чем помещалось в ладошку. Степаненко соблюдает пост, а в остальное время питается вкусно, правильно и понемногу.

Но если к ее новому весу мы уже успели привыкнуть, то невероятное омоложение артистки продолжает удивлять всех. Обычно после резкого похудения даже у молодых женщин кожа провисает, а Елена Григорьевна свежа и хороша.

Доктор Луиза Автандилян, директор клиники Smile studio, делится экспертным мнением по поводу обновленного лица Степаненко: «Чем быстрее и эффективнее человек теряет вес, тем тяжелее тканям организма быстро подстроиться под новые формы.

С возрастом тургор кожи уменьшается, и если в 20 лет кожа еще может адаптироваться под новое тело без хирургических операций, то в 60 без хирургического и косметологического вмешательства вряд ли получится избежать свисающих избытков кожи на лице и на теле.

Самые опасные в этом плане зоны — бедра, плечи, нижняя часть живота и, конечно, лицо. Если изъяны на теле можно скрыть под одеждой, то на лице обвисшие брыли будут заметны.

У Елены таких недостатков нет: перед нами похорошевшая женщина с довольно молодым овалом лица. Поэтому можно предположить, что была сделана круговая подтяжка лица.

Операция помогает убрать большие излишки кожи в таком возрасте, подчеркнуть овал лица и омолодить его. Чтобы ускорить реабилитацию и улучшить результат, пластические хирурги после операции часто отправляют пациента к косметологам, которые проводят процедуры для улучшения качества кожи и получения максимального эффекта от хирургического вмешательства».

Впрочем, сама Елена Григорьевна предпочитает не разглашать секреты своего преображения и не комментирует слухи о пластике. Как и большинство ее коллег, не любящих рассказывать о визитах к пластическим хирургам, Степаненко говорит, что причина ее хорошего внешнего вида в генетике — мол, кожа упругая.

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С верой и без скандалов

Почти два года страна обсуждает расставание Степаненко и Евгения Петросяна. Суд их развел еще в 2018-м, а раздел «совместно нажитого» за тридцать с лишним лет брака все еще идет, ведь накупили супруги много: квартиры, дома, имущество.

А еще долго описывали произведения искусства, так как Петросян — заядлый коллекционер. Теперь же идет оценка всего этого добра. Сообщалось, что за годы супружества семья нажила имущества на полтора миллиарда рублей.

После развода жизнь 74-летнего Евгения Петросяна круто изменилась: он женился на своей помощнице, 31-летней Татьяне Брухуновой, а недавно суррогатная мать родила паре сына.

У Елены Степаненко жизнь после развода текла более размеренно — это было ее решение. С Петросяном она видится эпизодически: Елена Григорьевна живет в квартире, где находится часть архива и коллекций Евгения Вагановича.

Петросян или его сотрудники периодически приезжают за необходимыми вещами к Степаненко в квартиру в Зачатьевском переулке, где пара когда-то свила семейное гнездо. Площадь жилья — более 500 квадратных метров.

Личную жизнь и развод Степаненко ни с кем не обсуждает. Известно, что у Елены Григорьевны и Евгения Вагановича был венчанный брак, но эти нюансы она обсудила со своим духовником.

Знакомые артистки рассказали нам: «Елена без скандалов рассталась с мужем, после того как он сообщил о том, что пойдет дальше своим путем в новую жизнь. То, что пишут в прессе про скандалы, которые она провоцирует, — неправда. А раздел имущества — обычная процедура, которая происходит при разводе, если супруги не могут договориться. Было бы у них две квартиры, то и разделили бы быстро».

Близким Степаненко сложно представить ее скандалисткой. Она — верующий человек, вот и паломническая поездка в этом году сорвалась только из-за карантина (раньше артистка всегда летала на день рождения на Корфу приложиться к мощам святого Спиридона Тримифунтского). До введения режима самоизоляции она регулярно посещала церковь.

Досуг Елена Григорьевна проводит, слушая классическую музыку и общаясь с подружками. Помощница по хозяйству у артистки есть, но она любит и готовить, и убирать сама.

Елена Григорьевна всегда была идеальной хозяйкой — по свидетельству друзей семьи, в браке с Петросяном ее фирменными блюдами были борщ с пампушками и жареная картошечка. Вкусно готовила Степаненко не только мужу, но и его дочке от предыдущего брака Викторине.

Так вышло, что своих детей у Елены Григорьевны нет. А ее единственный родной старший брат умер. Самый близкий человек артистки теперь — живущая сейчас в США Викторина, родная мать которой рано умерла.

Викторина давно уже называет Елену мамой, при разводе поддерживала ее, даже звала переехать в Америку. Но Степаненко не захотела покидать родину.

«Где и какой козел?»

В беседах со знакомыми Степаненко признает, что обладает неплохой интуицией. Может быть, поэтому она долго отвергала предложения запустить авторский телепроект, но в начале 2020-го все-таки решилась. И как угадала!

Юмористическое шоу сняли аккурат перед объявлением режима всеобщей самоизоляции, народ плотно засел у телевизора — самое время запустить свою программу. Многие гадают, не собирается ли Степаненко пригласить в свое шоу бывшего мужа и сорвать банк, ведь интерес к такому неожиданному тандему был бы колоссальным.

Но Степаненко никогда не гналась за длинным рублем. Она и с сольными номерами стала выступать в свое время по настоянию Петросяна. После развода организаторы концертов и гастролей атаковали Степаненко, предлагая ей приличные деньги за выступления, но Елена Григорьевна если и давала концерты, то лишь в удобном ей режиме — раз в два месяца.

Разумеется, после снятия карантина ее вновь завалят предложениями, так как телеэфиры делают артиста еще более востребованным.

Кстати, в одном из выпусков шоу «Еще не вечер» компанию Степаненко составит Ольга Бузова. Обе расскажут зрителям о том, что «еще не вечер» и что начать новую жизнь можно в любом возрасте.

Бузову, напомним, предал муж, они развелись, и карьера Оли, которой было уже за 30, пошла в гору. Ну а у Степаненко новый этап начался уже после 60. Бузова личную жизнь уже устроила, возможно, и Елена Григорьевна вскоре удивит нас переменами на личном фронте.

«Позитива, энергии, идей у нее побольше, чем у некоторых молодых звезд, — рассказала нам коллега Степаненко. — Она очень расположена к людям, интеллигентна, приятна в общении. Не случайно у Елены появился поклонник…»

Что это за поклонник, пока неизвестно, да и сама Елена Григорьевна говорит, что не готова к новым отношениям. Но время лечит любые душевные раны. Бузова решилась на новый роман спустя три года после развода, так что и сердце Степаненко еще может растопить любовь, и она, как пела Ольга, «откроет мир других мужчин». А пока Елена мечтает о том, чтобы ее перестали терзать вопросами о бывшем муже — это для нее перевернутая страница жизни.

Правда, в эфире первого выпуска своего шоу Степаненко все же решилась прокомментировать последние слухи вокруг ее имени.

Дело в том, что, когда появились первые фото со съемок программы «Еще не вечер», тут же посыпались обвинения — мол, Елена без спроса вынесла из квартиры статуэтку козла из коллекции Петросяна (ее внимательные зрители обнаружили на одном из фото).

Степаненко взяла в руки того самого козла, а в это время на экране появилось фото из квартиры, где стоял другой, правильный козлик, которого, естественно, никто из дома не выносил. Закончила это эффектное представление Елена Григорьевна следующими словами: «Так что, если кому интересно, где какой козел, надеюсь, я ответила…»