Почему в Змеиный праздник, 12 июня, лучше сидеть дома или как шестиметровый питон целиком проглотил женщину

На Руси 12 июня отмечали Змеиный праздник. Считалось, что в этот день рептилии собираются вместе и устраивают оргии. Поэтому ходить в места скопления гадов было смертельно опасно. Тем не менее одиночных представителей вида тоже не трогали: испокон веков змеи вызывали у наших предков не только страх, но и сакральный трепет.

Примерно такая же ситуация складывается и в других странах, кишащих пресмыкающимися. С одним лишь отличием — там можно наткнуться не просто на метровую гадину, а на настоящего монстра. В Индонезии, например, шестиметровый питон на днях целиком проглотил многодетную мать.

Ушла за хлебом

В четверг утром женщина по имени Фарида из деревни Калемпанг ушла из дома на рынок и не вернулась. В тот же день ее муж забил тревогу, ведь побеговых настроений за его супругой замечено не было: семья вырастила четверых детей.

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К поискам подключились соседи, но усилия отряда привели лишь к тому, что в пятницу были обнаружены вещи Фариды. Женщины поблизости не было, как и намеков на насильственную смерть. Это дарило надежду.

Нет тела — нет дела

Волосы на головах поисковиков зашевелились, когда они наткнулись на гигантского питона с огромным брюхом, который занимался лишь тем, что отдыхал после недавней трапезы и переваривал свою жертву. Худшие предположения подтвердились: вспоров ему живот, люди обнаружили внутри тело Фариды со следами укусов на ногах.

Местные жители предполагают, что рептилия укусила женщину, обездвижив ее. Далее она, повинуясь инстинктам, обвила ее и задушила. Затем проглотила целиком, за что и поплатилась.

Страшилки родных просторов

Несмотря на весь ужас ситуации, понятное дело, что россиян такими историями не испугать. Тем не менее жители не только Подмосковья, но и Москвы последние годы отмечают небывалую активность змей.

Нашествие рептилий не ограничивается посадками: их видят на детских площадках, в подъездах многоэтажек. Дворовые коты срочно переквалифицируются из крысоловов в еще более грозных охотников. Укус змеи опасен не только ядом, но и возможной аллергической реакцией. Поэтому вместо хорьков и минипигов москвичам в самый раз будет заводить мангустов.