Чем опасен День Феодосии Колосяницы, 11 июня: как провести самый несчастливый день в году, чтобы не сломать свою жизнь

Верующие 11 июня вспоминают двух святых мучениц — Феодосию Константинопольскую и Феодосию Тирскую. В народном календаре этот день получил название Феодосии Колосяницы. Ведь именно в это время начинает колоситься рожь. О том, как лучше провести нынешний вторник, чтобы не наворотить бед, в материале Teleprogramma.pro.

Что можно делать 11 июня

У наших предков была интересная традиция — приносить в этот день к березе всевозможные угощения: мед, хлеб, яйца. Кроме того, 11 июня считалось настоящими проводами весны.

Поскольку в День Феодосии должна начать колоситься рожь, крестьяне обращал внимание на цвет колоса. Он указывал, будет ли в этом году хлеб дорожать или станет дешевле. Умелые сельхозработники определяли по колосья лучшее время для посева озимых.

Молодежь отправлялась в поле, чтобы повеселиться. Там молодые люди пели песни и водили хороводы. После чего катались по полю, произнося специальные заклинания.

Но некоторые верили, что День Феодосии Колосяницы — самый несчастливый день в году, который «стоит всех понедельников». Почему? Разбираемся вместе с Teleprogramma.pro.