Чем опасен День Феодосии Колосяницы, 11 июня: как провести самый несчастливый день в году, чтобы не сломать свою жизнь

Верующие 11 июня вспоминают двух святых мучениц — Феодосию Константинопольскую и Феодосию Тирскую. В народном календаре этот день получил название Феодосии Колосяницы. Ведь именно в это время начинает колоситься рожь. О том, как лучше провести нынешний вторник, чтобы не наворотить бед, в материале Teleprogramma.pro.
Что можно делать 11 июня
У наших предков была интересная традиция — приносить в этот день к березе всевозможные угощения: мед, хлеб, яйца. Кроме того, 11 июня считалось настоящими проводами весны.
Поскольку в День Феодосии должна начать колоситься рожь, крестьяне обращал внимание на цвет колоса. Он указывал, будет ли в этом году хлеб дорожать или станет дешевле. Умелые сельхозработники определяли по колосья лучшее время для посева озимых.
Молодежь отправлялась в поле, чтобы повеселиться. Там молодые люди пели песни и водили хороводы. После чего катались по полю, произнося специальные заклинания.
Но некоторые верили, что День Феодосии Колосяницы — самый несчастливый день в году, который «стоит всех понедельников». Почему? Разбираемся вместе с Teleprogramma.pro.
Наши предки особенно опасались русалок, которые 11 июня часто проявляли свою активность. Фото: freepik.com
Что нельзя делать 11 июня
На Руси этот день считался нехорошим, поэтому наши предки старались проводить этот день дома.
11 июня запрещено ссориться — можно серьезно испортить отношения.
Нельзя грустить — от того, как проведешь этот день, будет зависеть настроение на весь год.
День не подходит для начала новых дел — могут начаться семейные или финансовые трудности.
Не стоит смотреть на свое отражение в воде — люди верили, что русалка может украсть удачу. По этой же причине нельзя купаться в водоемах до самого вечера.
Не нужно ничего сеять в этот день — не вырастет.
Нельзя собирать в лесу ягоды или целебные травы — русалки могут разозлиться и навлечь беду.
Аккуратнее нужно быть и в общении с посторонними — могут обмануть.
Нежелательно отправляться в командировку — там возможны неприятности.
Кроме того, наши предки не надевали в этот день красные вещи, чтобы не привлекать внимание.
Запрещено даже детям бегать и прыгать на улице — это сулило беду.
Не нужно заключать брак в этот день — семья распадется после многочисленных ссор.
Раньше определяли будущую погоду по приметам. Фото: freepik.com
Народные приметы
Утренний туман предсказывает хорошую погоду на день.
Пчелы торопятся в свои улья — скоро будет дождь.
После дождя выглянуло солнце — плохая погода еще долго будет.
Ярко светит солнце — начало осени будет теплым.
Черемуха начала плакать — будет сильный ливень.
Именинники 11 июня
Александр, Андрей, Варлаам, Иван, Константин, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.
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