В Нягани пришедшую погреться к пожарникам кошку сделали «ефрейтором» и заставили «служить»

В пожарно-спасательной части № 72 города Нягани «служит» необычный сотрудник — кошечка по имени Маруся. Она пришла на территорию части сама, и, несмотря на то, что сначала ее просто подкармливали, Маруся решила остаться здесь на постоянное место жительства.

У кошки есть своя форма и «звание ефрейтора». Она всегда сопровождает спасателей во время обходов, а также является своеобразным талисманом: по возвращении с пожара, спасатели обязательно гладят Марусю, пишет ugra.mk.ru.

Ранее жителям Сочи предложили отправить своего кота на работу, где он каждый месяц будет получать по 50 тысяч рублей. Суть заключается в том, первым заходить в дом и создавать уютную атмосферу.

Ранее стало известно о том, что Екатерину Мизулину не пустили в самолет до Красноярска с собакой Вовкой.