Почему в день Феодосии нельзя выходить из дома: на Урале с детьми чуть не произошла трагедия

По народному календарю 11 июня считается самым несчастливым днем в году. Связано это с казнью святой великомученицы Феодосии. Из-за такого трагичного контекста проще назвать, что в этот день можно делать, чем перечислять запреты.
Нельзя буквально все: обижаться, ссориться, жениться, свататься, отправляться в путешествия, принимать важные решения, начинать новые дела, нельзя топать и прыгать. Держаться нужно подальше от всяческих рисковых задумок. И есть особенное правило, касающееся детей.
«Уральские Гензель и Гретель»
Наши предки считали, что 11 июня дети могут навсегда заблудиться в лесу из-за проделок лесной нечисти, поэтому в этот день без необходимости не пускали молодежь за забор. А если те шли по грибы, то обязательно вязали цветные ленточки по пути, чтобы беспрепятственно вернуться к родителям. На манер сюжета известной немецкой народной сказки, записанной братьями Гримм.
Вспомнив про эту примету, вся страна еще раз облегченно выдохнула. Ведь на днях успехом увенчались поиски брата с сестрой, которые потерялись в лесу на границе Свердловской и Тюменской областей.
Для 10-летней Вики и 12-летнего Гриши увлекательный поход на рыбалку с дедом закончился на больничных койках. К счастью, ничего, кроме легкого истощения, ребятам не диагностировали. Хотя за двое суток в диком лесу без еды могло произойти все что угодно.
Отважные бигли
На природу семейство пошло впятером: дедушка, Вика, Гриша и две собаки породы бигль. Когда компания разделилась, питомцы остались с детьми, чем, вероятнее всего, спасли им жизнь.
Собаки породы бигль стали героями истории про пропавших на Урале детей. Фото: Global Look Press
Они не только согревали своих маленьких хозяев по ночам, но и отгоняли волков, которыми данная окрестность славится. Питались дети перепелиными яйцами, спички у них были, но намокшие. Об этом они первым делом рассказали отряду, который их обнаружил. Осмотрели не только детей, но биглей. Серьезной медицинской помощи никому не потребовалось.
Хеппи-энд
Пенсионер вернулся домой один 5 июня и толком ничего не мог рассказать. Пожилой человек недавно перенес инсульт и путался в показаниях. А еще он признался, что выкинул удочки и поводки в реку, но сам не мог понять зачем. При этом дети, с его слов, то ли убежали вперед, то ли отстали…
Развернулась масштабная поисково-спасательная операция. Помимо спасателей, потеряшек искали волонтеры. Были задействованы квадроциклы и дроны. Отрабатывались различные теории, например, что Вику и Гришу могли подобрать проезжавшие на машине.
8 июня местные СМИ сообщили, что брата и сестру нашли живыми и невредимыми. Две ночи — на 6 и 7 июня — школьники самостоятельно проходили самый настоящий экзамен на выживание.
Если ли у этой истории положительный момент? Только один: учитывая, что по народному календарю на 11 июня существует такое мрачное предостережение о детях в лесу, хорошо, что она случилась несколькими днями раньше.
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