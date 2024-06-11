Почему в день Феодосии нельзя выходить из дома: на Урале с детьми чуть не произошла трагедия

По народному календарю 11 июня считается самым несчастливым днем в году. Связано это с казнью святой великомученицы Феодосии. Из-за такого трагичного контекста проще назвать, что в этот день можно делать, чем перечислять запреты.

Нельзя буквально все: обижаться, ссориться, жениться, свататься, отправляться в путешествия, принимать важные решения, начинать новые дела, нельзя топать и прыгать. Держаться нужно подальше от всяческих рисковых задумок. И есть особенное правило, касающееся детей.

«Уральские Гензель и Гретель»

Наши предки считали, что 11 июня дети могут навсегда заблудиться в лесу из-за проделок лесной нечисти, поэтому в этот день без необходимости не пускали молодежь за забор. А если те шли по грибы, то обязательно вязали цветные ленточки по пути, чтобы беспрепятственно вернуться к родителям. На манер сюжета известной немецкой народной сказки, записанной братьями Гримм.

Вспомнив про эту примету, вся страна еще раз облегченно выдохнула. Ведь на днях успехом увенчались поиски брата с сестрой, которые потерялись в лесу на границе Свердловской и Тюменской областей.

Для 10-летней Вики и 12-летнего Гриши увлекательный поход на рыбалку с дедом закончился на больничных койках. К счастью, ничего, кроме легкого истощения, ребятам не диагностировали. Хотя за двое суток в диком лесу без еды могло произойти все что угодно.

Отважные бигли

На природу семейство пошло впятером: дедушка, Вика, Гриша и две собаки породы бигль. Когда компания разделилась, питомцы остались с детьми, чем, вероятнее всего, спасли им жизнь.