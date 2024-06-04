Starbucks возвращается? Ресторатор Бухаров о возобновлении работы сети кофеен: «Такие случаи были»

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, являющийся супругом телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой, прокомментировал информацию о том, что американская компания Starbucks планирует возобновить бизнес в нашей стране.

Сеть кофеен подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатенте, в их числе Starbucks, кофе Starbucks, «Старбакс кофе». При этом Starbucks полностью избавилась от российского бизнеса, площади кофеен сейчас заняты, а их оборудование выкуплено, на нем работают другие компании.

Бухаров в беседе с Teleprogramma.pro не исключил, что при уходе из РФ американская компания могла заключить договор доверительного управления с правом выкупа в обязательном порядке.

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