Starbucks возвращается? Ресторатор Бухаров о возобновлении работы сети кофеен: «Такие случаи были»

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, являющийся супругом телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой, прокомментировал информацию о том, что американская компания Starbucks планирует возобновить бизнес в нашей стране.
Сеть кофеен подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатенте, в их числе Starbucks, кофе Starbucks, «Старбакс кофе». При этом Starbucks полностью избавилась от российского бизнеса, площади кофеен сейчас заняты, а их оборудование выкуплено, на нем работают другие компании.
Бухаров в беседе с Teleprogramma.pro не исключил, что при уходе из РФ американская компания могла заключить договор доверительного управления с правом выкупа в обязательном порядке.
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«Мы не можем обсуждать эту ситуацию, потому что не знаем. Если говорить о том, что они придут и начнут снова экспансию, то у них такая возможность есть. Они могут получить западные деньги на развитие. Это известный в мире бренд, который может зайти опять на рынок.
Такие случаи были. Сеть ресторанов Pizza Hut уходила из России, а потом вернулась. Перспективы есть, так как пока еще большой конкуренции на этом рынке нет. Если ты можешь конкурировать с теми, кто представляет те же услуги, то ты будешь всегда востребован», — отметил Игорь Бухаров.
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