Нужно ли выгуливать кота на улице на самом деле: советы ветеринара — чтобы животное было счастливым

Иногда животных лучше держать дома. Фото: Global Look Press

Учитываем советы эксперта по выгулу кошек на улице.

Нужно ли выгуливать кота? Мнения специалистов на этот счет расходятся. Некоторые считают, что выгуливание кота может принести ему стресс, поскольку он привык жить в закрытом пространстве. Другие утверждают, что регулярные прогулки на свежем воздухе помогают улучшить здоровье питомца и способствуют его социализации.

Ветеринар Кристина Шамина рекомендует читателям Teleprogramma.pro приучать кота к прогулкам с раннего возраста. Для начала можно попробовать выносить животное в подъезд, постепенно приближаясь к улице. Когда кот будет испытывать меньше стресса при нахождении на улице, можно попробовать спустить его на землю и через несколько минут вернуться домой.

«При проживании в частном доме подъездом будет ваш участок. При любом выходе на улицу стоит надевать шлейку. Будет здорово, если каждый выход на улицу будет заканчиваться чем-то интересным или в процессе животное будет получать любимое лакомство», — сказала эксперт

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