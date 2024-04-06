Нужно ли выгуливать кота на улице на самом деле: советы ветеринара — чтобы животное было счастливым

Нужно ли выгуливать кота? Мнения специалистов на этот счет расходятся. Некоторые считают, что выгуливание кота может принести ему стресс, поскольку он привык жить в закрытом пространстве. Другие утверждают, что регулярные прогулки на свежем воздухе помогают улучшить здоровье питомца и способствуют его социализации.

Ветеринар Кристина Шамина рекомендует читателям Teleprogramma.pro приучать кота к прогулкам с раннего возраста. Для начала можно попробовать выносить животное в подъезд, постепенно приближаясь к улице. Когда кот будет испытывать меньше стресса при нахождении на улице, можно попробовать спустить его на землю и через несколько минут вернуться домой.

«При проживании в частном доме подъездом будет ваш участок. При любом выходе на улицу стоит надевать шлейку. Будет здорово, если каждый выход на улицу будет заканчиваться чем-то интересным или в процессе животное будет получать любимое лакомство», — сказала эксперт

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