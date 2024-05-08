Казанская многодетная мать Чижевская передумала разводиться с приемным сыном

Певица и преподаватель вокала Айсылу Чижевская изменила свое решение о разводе с приемным сыном Даниилом.

Как выяснилось, матери удалось наладить отношения с наследником, за поступки которого она ранее не хотела нести ответственность. На этом фоне и возник конфликт. Сейчас, по словам самой многодетной матери, у них все хорошо, они даже вместе ездят по делам.

«Между семейной парой бывает все. Бывают и взлеты, и падения, и примирения. Это называется жизнь. Если все хорошо, никаких эмоций, то это уже не жизнь», — сказала мать и жена.

Напомним, о разводе Айсылу Чижевская задумалась в начале мая, прожив со штампом в паспорте всего семь месяцев. Она заявила, что нашла анкету мужа на сайте знакомств, где ее муж продавал услуги. Даниил от комментариев на эту тему воздержался.

Источник: 116.ru.