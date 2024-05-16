Не лениться и не плакать: что еще категорически нельзя делать 16 мая, чтобы не отпугнуть удачу

В церковном календаре 16 мая 2024 года — день памяти мучеников Тимофея и Мавры, а в народном — Мавра Рассадница. Подробнее о том, какие приметы существуют и как нужно вести себя в этот день, — в материале Teleprogramma.pro.

История праздника

Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце III века. Они были преданы вере, за это подвергались жестоким истязанием, после чего были распяты. Их брак продлился всего лишь 20 дней. С тех пор каждый год 16 мая верующие чтят память этих мучеников.

В народе Мавре дали немало прозвищ, но самое популярное — Рассадница. В это время как раз засевали огороды семенами и высаживали на грядки рассаду капусты. Но если день Мавры приходился на четверг, то сажать не стоило, капусту могут поесть вредители.

Также этот день именовался Зелеными щами, поскольку начинали варить щи из щавеля, крапивы или лебеды. Весной в этой молодой траве содержится много витаминов и других полезных веществ, необходимых организму человека.

Кроме того, Мавру величали Молочницей. К этому времени уже появлялась свежая трава и люди выпускали своих коров на луга. Наевшись молодой зелени, именно в этот день животные приносили самое вкусное молоко.