Не лениться и не плакать: что еще категорически нельзя делать 16 мая, чтобы не отпугнуть удачу

В церковном календаре 16 мая 2024 года — день памяти мучеников Тимофея и Мавры, а в народном — Мавра Рассадница. Подробнее о том, какие приметы существуют и как нужно вести себя в этот день, — в материале Teleprogramma.pro.
История праздника
Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце III века. Они были преданы вере, за это подвергались жестоким истязанием, после чего были распяты. Их брак продлился всего лишь 20 дней. С тех пор каждый год 16 мая верующие чтят память этих мучеников.
В народе Мавре дали немало прозвищ, но самое популярное — Рассадница. В это время как раз засевали огороды семенами и высаживали на грядки рассаду капусты. Но если день Мавры приходился на четверг, то сажать не стоило, капусту могут поесть вредители.
Также этот день именовался Зелеными щами, поскольку начинали варить щи из щавеля, крапивы или лебеды. Весной в этой молодой траве содержится много витаминов и других полезных веществ, необходимых организму человека.
Кроме того, Мавру величали Молочницей. К этому времени уже появлялась свежая трава и люди выпускали своих коров на луга. Наевшись молодой зелени, именно в этот день животные приносили самое вкусное молоко.
16 мая принято готовить зеленые щи. Фото: freepik.com
Что можно делать 16 мая 2024 года
Почти все традиции дня Мавры Рассадницы были привязаны к урожаю. Люди старались их соблюдать. Верующие молились святым, прося о поддержке в полевых работах.
Кроме того, великомученица поддерживала хозяйку в семейных делах, воспитании детей и ведении хозяйства.
В этот день нужно было сказать любимым о своих чувствах. А если в семье существовали разногласия и ссоры, дом принято было украшать ветками березы. Это могло помочь вернуть удачу и благополучие.
День лучше проводить в тишине. Также обязательно нужно убрать в доме. Вообще любой труд приветствуется, поскольку Мавра Рассадница любит трудоголиков и наказывает бездельников.
Важно запомнить сон, приснившийся в ночь на 16 мая. Он может ответить на важные вопросы и направить на правильный путь. Исправив ошибки, увиденные во сне, можно добиться больших жизненных успехов.
Что нельзя делать
В этот день существует немало довольно-таки странных запретов, не подкрепленных здравым смыслом. Однако наши предки верили, что нарушать их не стоит. Верить или нет — выбор каждого.
В народе считали, что этот день непригоден для строительства и ремонта дома — все труды окажутся напрасными.
Не стоит мыть голову 16 мая — можно потерять память или забыть что-то важное.
Нельзя допускать мужчин в огород — урожай получится скудным.
Ни в коем случае не нужно пить молоко для удовольствия, а тем более проливать его мимо — в семье могут начаться неурядицы.
В этот день нельзя никому дарить или давать носовой платок — самому можно заболеть.
Нельзя грустить и предаваться унынию. Чтобы сделать свой день ярче, стоит одеться в желтое или украсить дом цветами. Лучше провести время в приятной компании, не плакать и не жаловаться на судьбу.
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Коровы в день Мавры дают самое вкусное молоко. Фото: freepik.com
Народные приметы на 16 мая 2024 года
Существует также и ряд народных примет, которые помогают предсказать погоду на ближайшие месяцы.
- Если в день перед Маврой Рассадницей начали громко петь соловьи — конец мая должен быть теплым.
- Утром на траве лежит роса — в ближайшее время потеплеет. Если же росы нет — ожидаются дожди.
- Черемуха дарит много цветов — лето будет сухим.
Именинники
Викентий, Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий.
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