Выгоняют мужчин из дома! Комнатные растения, которые приводят к разводу

В народе уверены, что некоторые комнатные растения влияют на атмосферу в доме. Например, сеют позитив или, наоборот, негатив между супругами.

По мнению астрологов, не стоит держать в квартире гибискус. Считается, что это растение выгоняет мужчину из дома. Они как будто обладают негативной энергией, от которой хочется убежать.

Опасна традесканция. Растение впитывает в себя негатив от окружающих, а потом выплескивает, вызывая панические атаки у домочадцев. Часто семьи могут разрушиться.

Стоит опасаться и сциндапсуса. Согласно суевериям, во время цветения он высасывает силу из мужчины, снижая его либидо.

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