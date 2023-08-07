Названы три денежные приметы, которые всегда работают: используйте их, и точно разбогатеете

Зачастую люди замечают, что им не хватает капли удачи, чтобы добиться цели и разбогатеть. Однако есть приметы, которые сулят богатство. Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала о трех народных поверьях, которые реально работают. Первая примета, о которой знают все, — что деньги любят счет. Это касается планирования бюджета.
«Нужно составлять список своих доходов и расходов, чтобы понимать, сколько денег остается после оплаты всех счетов и покупок. Покупать только то, что действительно нужно, сравнивать цены и искать скидки, исследовать рынок», — пояснила профессор.
Некоторые также считают, что нельзя допускать того, чтобы кошелек был пустой. По словам эксперта, тут все просто: не нужно тратить больше денег, чем зарабатываете. Лучше всего откладывать какую-то суммы каждый месяц, создавая сбережения. Таким образом всегда будут средства, чтобы решить неожиданные проблемы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Третья примета имеет такой смысл, что если проводить время в кругу успешных людей, то в итоге и сам становишься успешным. По словам процессора, это работает.
«Состоятельные люди могут поделиться опытом, дать ценные советы и наставления, которые помогут развиваться и добиваться своих целей», — пояснила Проданова, пишет «Подмосковье сегодня».