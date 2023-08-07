Названы три денежные приметы, которые всегда работают: используйте их, и точно разбогатеете

Некоторые также считают, что нельзя допускать того, чтобы кошелек был пустой. По словам эксперта, тут все просто: не нужно тратить больше денег, чем зарабатываете. Лучше всего откладывать какую-то суммы каждый месяц, создавая сбережения. Таким образом всегда будут средства, чтобы решить неожиданные проблемы.

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Третья примета имеет такой смысл, что если проводить время в кругу успешных людей, то в итоге и сам становишься успешным. По словам процессора, это работает.