Тайны Радоницы: почему в родительский день, 14 мая, нельзя венчаться, но можно праздновать день рождения

В православном мире существуют особые дни, наполненные скорбью и светлой печалью, — Родительские субботы. Это дни, когда верующие собираются в храмах, чтобы вознести молитвы за упокоение душ своих родных и близких, перешедших в мир иной. Родительские субботы — это время не только для скорби, но и для проявления любви и заботы о тех, кто покинул этот мир. В эти дни принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы, зажигать свечи и проводить поминальные трапезы. Также считается важным проявить милосердие и раздать милостыню нуждающимся, ведь добрые дела, сделанные во имя усопших, служат им духовной поддержкой.
В этой статье журналисты Teleprogramma.pro собрали материал о том, на какие даты выпадают Родительские субботы в 2024 году.
Чем занимаются в Родительские субботы
В Родительскую субботу принято начинать день с посещения церковной службы. В храме можно заказать панихиду по усопшему родственнику, а также оказать посильную помощь нуждающимся, подав милостыню.
После церкви стоит отправиться на кладбище, чтобы привести в порядок могилу усопшего: убрать мусор, выполоть сорняки, покрасить ограду. Священнослужители рекомендуют прочитать на кладбище молитву, чтобы обрести душевный покой и справиться с грустью. Употреблять алкоголь у могилы не стоит, лучше почтить память усопшего за поминальным столом, соблюдая меру.
Традиционными блюдами для поминальной трапезы являются кутья и блины, а также любимые блюда ушедших родственников. Во время застолья принято вспоминать светлые моменты, связанные с покойными, чтобы сохранить память о них. Можно поставить на видное место фотографии умерших, зажечь свечи у икон и посвятить этот день молитвам и размышлениям о вечной жизни.
В нынешнем году родительские дни выпадают на эти даты:
- 9 мая (день поминовения усопших воинов);
- 14 мая (Радоница);
- 22 июня (Троицкая родительская суббота);
- 11 сентября (день поминовения православных воинов);
- 2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).
На девятый день после Пасхи наступает Радоница. В этом году она выпадает на 14 мая.
В поминальные дни всегда хорошо посетить церковь. Фото: Global Look Press
Что такое Радоница?
Радоница (родительский день) — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших, существующий в народной традиции восточных славян. В Русской православной церкви это поминовение установлено для того, чтобы верующие, отпраздновав светлый праздник Пасхи, могли разделить с усопшими радость воскресения Христова.
Название праздника происходит от слова «радость» и имеет глубокий смысл: в этот день не следует предаваться скорби об уходе близких, а нужно радоваться их переходу в жизнь вечную. Истоки дня общецерковного поминовения усопших уходят корнями в далекие языческие времена.
Дата Радоницы непостоянна и зависит от даты Пасхи. Радоница всегда приходится на вторник и считается обычным рабочим днем.
Как принято проводить Радоницу?
С наступлением Радоницы в православных храмах возобновляется совершение панихид, которых не было в предыдущие дни. Как правило, родительский день для верующих начинается с богослужения в храме, с молитвы, в которой поминают усопших. После этого люди идут на кладбище, чтобы привести в порядок могилы близких после зимы. Принято считать, что могила — место будущего воскресения человека после Страшного суда, и поэтому важно поддерживать ее в надлежащем состоянии.
Уборку на кладбище можно проводить и ранее, но до Вербного воскресенья, после которого до самой Радоницы посещать кладбища не принято, погодные условия не всегда позволяют наводить порядок на могилах.
Молитва об усопших — предпочтительна в этот день. На Радоницу на кладбище можно пригласить священника, чтобы он отслужил на могиле панихиду, а можно самим просто помолиться.
Лучший способ почтить память усопших — это молитва. Фото: freepik.com
Можно ли употреблять спиртные напитки и оставлять еду на могилах?
Распивать алкогольные напитки и оставлять рюмку с водкой или другим алкоголем на могиле не нужно, равно как и не стоит оставлять еду. Помянуть — значит помолиться, вспомнить что-то хорошее о человеке, подумать о том, что его душа жива.
Можно ли венчаться на Радоницу?
Венчаться на Радоницу нельзя, и причина не в том, что это день особого поминовения, а в том, что Радоница всегда приходится на вторник. По вторникам, накануне постного дня, среды, таинство венчания не совершается.
Венчание можно провести в воскресенье или понедельник накануне Радоницы, а также после — в среду.
Можно ли отмечать день рождения?
Церковь не запрещает отмечать день рождения на Радоницу. Однако священнослужители рекомендуют в этот день до начала празднования вспомнить с любовью и благодарностью об усопших и помолиться за них.
Можно ли проводить похороны в этот день?
Проводить похороны и отпевать на Радоницу можно. У церкви нет особых предписаний о том, в какие дни нельзя хоронить, ведь смерть человека невозможно предугадать и подстроить под церковный календарь.
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