Тайны Радоницы: почему в родительский день, 14 мая, нельзя венчаться, но можно праздновать день рождения

В православном мире существуют особые дни, наполненные скорбью и светлой печалью, — Родительские субботы. Это дни, когда верующие собираются в храмах, чтобы вознести молитвы за упокоение душ своих родных и близких, перешедших в мир иной. Родительские субботы — это время не только для скорби, но и для проявления любви и заботы о тех, кто покинул этот мир. В эти дни принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы, зажигать свечи и проводить поминальные трапезы. Также считается важным проявить милосердие и раздать милостыню нуждающимся, ведь добрые дела, сделанные во имя усопших, служат им духовной поддержкой.

В этой статье журналисты Teleprogramma.pro собрали материал о том, на какие даты выпадают Родительские субботы в 2024 году.

Чем занимаются в Родительские субботы

В Родительскую субботу принято начинать день с посещения церковной службы. В храме можно заказать панихиду по усопшему родственнику, а также оказать посильную помощь нуждающимся, подав милостыню.

После церкви стоит отправиться на кладбище, чтобы привести в порядок могилу усопшего: убрать мусор, выполоть сорняки, покрасить ограду. Священнослужители рекомендуют прочитать на кладбище молитву, чтобы обрести душевный покой и справиться с грустью. Употреблять алкоголь у могилы не стоит, лучше почтить память усопшего за поминальным столом, соблюдая меру.

Традиционными блюдами для поминальной трапезы являются кутья и блины, а также любимые блюда ушедших родственников. Во время застолья принято вспоминать светлые моменты, связанные с покойными, чтобы сохранить память о них. Можно поставить на видное место фотографии умерших, зажечь свечи у икон и посвятить этот день молитвам и размышлениям о вечной жизни.

В нынешнем году родительские дни выпадают на эти даты:

9 мая (день поминовения усопших воинов);

14 мая (Радоница);

22 июня (Троицкая родительская суббота);

11 сентября (день поминовения православных воинов);

2 ноября (Дмитриевская родительская суббота).

На девятый день после Пасхи наступает Радоница. В этом году она выпадает на 14 мая.