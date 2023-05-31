Ни в коем случае не дарите мужчинам носки: это очень плохая примета

Мужчинам часто дарят носки, особенно в День Защитника Отечества. Однако астрологи утверждают, что делать этого не стоит, это очень плохая примета.

Считается, что если девушка подарит парню носки — то это к расставанию. Причем не всегда это может означать разрыв в отношениях. Возможна длительная поездка, что тоже не есть хорошо.

А если носки подарит мать сыну, то это может означать возвращение ребенка домой, но без невесты или жены. То есть развод.

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