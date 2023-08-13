Народные приметы: два признака, что ваша жена ведьма

Эзотерики подсказали, как определить ведьминские навыки у возлюбленной.

Оказалось, что на внутренней стороне ладони есть так называемая «метка ведьмы». Она представляет собой рисунок, который видно на коже. Он располагается на подушечках между мизинцем и безымянным пальцами.

Если посмотреться, у ведьмы в этом месте виднеется изображение глаза. Это и подтверждает необычные способности вашей жены.

Еще один вариант доказать, что женщина обладает магическими способностями, – обратить внимание на ее внешний вид. Если женщина не стареет с годами и выглядит очень молодо, она может оказаться ведьмой. Об этом рассказали в Life.ru.