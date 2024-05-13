Опасно начинать новые дела, но можно учиться и жениться: лунный календарь на неделю с 13 по 19 мая

Майские праздники, подарившие нам столько приятных моментов и возможность отдохнуть от рабочих будней, подошли к концу. Пора возвращаться к привычной рутине, но звезды предупреждают: неделя предстоит непростая. Многих из нас ожидает эмоциональный спад, связанный с окончанием праздников и необходимостью вновь погрузиться в рабочие задачи. Кроме того, астрологический прогноз указывает на возможные сложности в общении, повышенную конфликтность и риск возникновения недоразумений.
Чтобы быть готовыми к любым сюрпризам и неожиданностям, которые могут встретиться на нашем пути, стоит заранее узнать, что уготовила нам судьба. Ведический астролог
13 мая, понедельник
Слоган дня: «Знание — сила»
Символ дня: «вымя коровы»
Благоприятно. Этот день идеально подходит для получения новых знаний и навыков. Смело записывайтесь на курсы, начинайте читать новую книгу или смотрите обучающие видео. Ваша способность к усвоению информации будет на высоте. Также день благоприятен для творческой деятельности. Вдохновение будет сопутствовать вам во всех начинаниях, будь то рисование, музыка или писательство. Если вы давно мечтали о путешествии, то это прекрасное время для того, чтобы отправиться в дорогу. Новые впечатления и знакомства подарят вам массу положительных эмоций. Этот день также подходит для решения юридических вопросов, занятий садоводством, заботы о своем здоровье, изучения кулинарных рецептов и приготовления вкусных блюд, приобретения домашних животных, усыновления ребенка, духовных практик и закладки фундамента.
Неблагоприятно. Этот день не подходит для вступления в брак. Звезды советуют отложить торжество на более благоприятное время.
14 мая, вторник
Слоган дня: «Сломить врага!»
Символ дня: «змея»
Подходящая деятельность. Этот день создан для решительных действий и борьбы с препятствиями. Если у вас есть нерешенные конфликты или проблемы, требующие активного вмешательства, то смело приступайте к их решению. Звезды будут на вашей стороне. Также это прекрасное время для обучения медитации и йоге. Эти практики помогут вам обрести внутреннюю гармонию и справиться со стрессом. Если вы планировали подать судебный иск или принять участие в соревнованиях, то этот день будет для вас удачным. Также можно заняться борьбой с вредителями в саду или огороде.
Астрологический прогноз. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
15 мая, среда
До 12:50 действует символ «змея».
Это время подходит для решительных действий и борьбы с трудностями. Вы сможете проявить силу воли и добиться желаемого.
С 12:50 время под покровительством Питри — наших предков. Это время подходит для того, чтобы вспомнить своих предков, посетить их могилы и провести ритуалы поминовения. Можно заняться изучением истории своей семьи и составлением генеалогического древа. Однако будьте внимательны: в этот день действует неблагоприятная йога — астрологическое сочетание, которое может привести к недоразумениям и конфликтам.
Благоприятно. Проведение церемоний, связанных с предками, заключение брака, изучение древних знаний, обращение за помощью к людям, занимающим государственные должности, создание семейного древа, начало археологических раскопок.
Неблагоприятно. Не стоит давать деньги в долг, совершать экстравагантные поступки и покупать технические новинки.
16 мая, четверг
Сочетание четверга и лунных суток «Пустые руки» создает неблагоприятную обстановку для любых начинаний. Лучше посвятить этот день отдыху и рутинным делам.
17 мая, пятница
До 18:45 символ дня: «кровать»
В это время лучше не начинать новых дел, так как они будут продвигаться очень медленно и могут столкнуться с препятствиями.
Слоган дня: «Наслаждения» или «Потехи час»
Благоприятно. Это день создан для отдыха и наслаждений. Позвольте себе расслабиться, отвлечься от забот и получить удовольствие от жизни. Можно отправиться в отпуск, встретиться с друзьями, сходить на свидание или устроить романтический вечер для любимого человека. Это также прекрасное время для занятий творчеством, шопинга, покупки недвижимости или обустройства дома. Если у вас есть давние споры, то сегодня вы сможете найти компромисс и решить их мирным путем.
Неблагоприятно. Начатые в этот день дела будут долго выполняться, а построенные долгосрочные планы могут оказаться ошибочными.
Астрологический прогноз. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
С 18:45 по московскому времени — очень благоприятное время для различных начинаний, лучшее на этой неделе.
18 мая, суббота
Символ дня: «свадебная арка»
Благоприятная деятельность. Этот день идеально подходит для заключения брака. Созданные в этот день союзы будут крепкими и счастливыми. Если вы одиноки, то сегодня есть шанс встретить свою вторую половинку. Первое свидание может стать началом большой любви. Также этот день благоприятен для регистрации на сайте знакомств, подписания контрактов, построения планов, вступления в должность, создания организаций и совершения покупок, в том числе недвижимости.
19 мая, воскресенье — лучший день для начинаний на этой неделе
Слоган дня: «Вложение желаемого в руки ищущего»
Символ дня: «рука»
Благоприятно. В этот день будут уместны действия, требующие рукопожатия, такта и дипломатии — это могут быть торговые операции или подписание договоров. Вы можете смело начинать новые дела, требующие деликатного подхода и умения находить компромиссы. Звезды будут благосклонны к тем, кто проявит гибкость и умение договариваться.
Если вы давно хотели заняться творчеством, то этот день идеально подходит для того, чтобы попробовать себя в искусстве или ремесле. Ваши руки будут создавать настоящие шедевры, а вдохновение будет сопутствовать вам во всех начинаниях.
Можно уделить время работе по дому и саду. Любые дела, связанные с наведением порядка и созданием уюта, будут даваться легко и принесут вам удовольствие. Это также прекрасное время для занятий с детьми. Ваше терпение и внимание помогут им раскрыть свои таланты и способности.
Если вы решите порадовать себя и сходить на массаж — вам точно понравится. Этот день также подходит для писательской работы и составления карты желаний. Ваши мысли и мечты обретут четкую форму, а записанные на бумаге желания обязательно исполнятся.