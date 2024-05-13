Опасно начинать новые дела, но можно учиться и жениться: лунный календарь на неделю с 13 по 19 мая

Майские праздники, подарившие нам столько приятных моментов и возможность отдохнуть от рабочих будней, подошли к концу. Пора возвращаться к привычной рутине, но звезды предупреждают: неделя предстоит непростая. Многих из нас ожидает эмоциональный спад, связанный с окончанием праздников и необходимостью вновь погрузиться в рабочие задачи. Кроме того, астрологический прогноз указывает на возможные сложности в общении, повышенную конфликтность и риск возникновения недоразумений.

Чтобы быть готовыми к любым сюрпризам и неожиданностям, которые могут встретиться на нашем пути, стоит заранее узнать, что уготовила нам судьба. Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала порталу Teleprogramma.pro, как пройдет следующая лунная неделя и к чему стоит быть готовым в каждые лунные сутки. Из ее прогноза вы узнаете, какие дни будут наиболее благоприятными для новых начинаний, а когда лучше проявить осторожность и избегать принятия важных решений.

13 мая, понедельник

Слоган дня: «Знание — сила»

Символ дня: «вымя коровы»

Благоприятно. Этот день идеально подходит для получения новых знаний и навыков. Смело записывайтесь на курсы, начинайте читать новую книгу или смотрите обучающие видео. Ваша способность к усвоению информации будет на высоте. Также день благоприятен для творческой деятельности. Вдохновение будет сопутствовать вам во всех начинаниях, будь то рисование, музыка или писательство. Если вы давно мечтали о путешествии, то это прекрасное время для того, чтобы отправиться в дорогу. Новые впечатления и знакомства подарят вам массу положительных эмоций. Этот день также подходит для решения юридических вопросов, занятий садоводством, заботы о своем здоровье, изучения кулинарных рецептов и приготовления вкусных блюд, приобретения домашних животных, усыновления ребенка, духовных практик и закладки фундамента.

Неблагоприятно. Этот день не подходит для вступления в брак. Звезды советуют отложить торжество на более благоприятное время.

14 мая, вторник

Слоган дня: «Сломить врага!»

Символ дня: «змея»

Подходящая деятельность. Этот день создан для решительных действий и борьбы с препятствиями. Если у вас есть нерешенные конфликты или проблемы, требующие активного вмешательства, то смело приступайте к их решению. Звезды будут на вашей стороне. Также это прекрасное время для обучения медитации и йоге. Эти практики помогут вам обрести внутреннюю гармонию и справиться со стрессом. Если вы планировали подать судебный иск или принять участие в соревнованиях, то этот день будет для вас удачным. Также можно заняться борьбой с вредителями в саду или огороде.