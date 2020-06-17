Пелин Карахан подчеркнула фигуру актуальными мини-шортами с высокой посадкой

Пелин Карахан младше своей экранной матери Мерьем Узерли (Хюррем) всего на год. К своим 35 годам актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не только построила успешную карьеру на ТВ, но и обзавелась двумя детьми. С мужем Бедри Гюнтаем она воспитывает шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа. Старший отпрыск знаменитости приходится ровесником дочери Узерли. Партнерша Халита Эргенча одна воспитывает наследницу. Со своим избранником Мерьем разошлась еще до того, как ее дочь Лара появилась на свет.

В одном из интервью Узерли призналась, что она неплохо поладила с коллегами по съемочной площадке турецкого сериала «Великолепный век». Сблизиться с членами команды удалось и Нур Феттахоглу (Махидевран). Она до сих пор общается с 76-летней Небахат Чехре (Валиде султан), Сельмой Эргенч (Хатидже султан), Фелиз Ахмет (Нигяр калфа) и Селен Озтюрк (Гюльфем хатун). Пелин Карахан в основном занимается домом и детьми. По этой причине знаменитость редко видится с другими актрисами, с которыми ей доводилось работать на одной площадке на протяжении нескольких сезонов.

На личной страничке микроблога возлюбленная Бедри Гюнтая поделилась свежим снимком, на котором она была запечатлена в актуальных мини-шортах с высокой посадкой. Таким образом, девушка сделала акцент на фигуре. Еще имидж-стилист Ольга Трофимова в интервью Teleprogramma.pro говорила о том, что этот фасон будет пользоваться особой популярностью в сезоне весна/лето 2020 года и шорты из денима с завышенной талией окажутся на пике моды. Свой образ девушка дополнила простой черной футболкой и аксессуаром в виде шляпки.