«Статная, как султанша»: жена Халита Эргенча позировала без макияжа, поддержав тренд на естественность

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» старше своей супруги на тринадцать лет. Примечательно, что с будущей женой 50-летний Халит Эргенч познакомился на съемках другого проекта, многосерийной ленты «1001 ночь». На тот момент партнер Мерьем Узерли уже был женат. Но даже это обстоятельство не помешала ему оказывать знаки внимания Бергюзар Корель. В итоге актер ушел из семьи и сделал предложение руки и сердца своей невесте. В феврале 2010 году у пары родился первенец — сын Али. А в марте стало известно, что возлюбленная Халита во второй раз стала мамой. Она подарила супругу еще одного наследника — малыша Хана.

Бергюзар Корель также снималась в «Великолепном веке», однако в отличие от Эргенча, у нее была второстепенная роль. По окончанию контракта, актриса могла только со стороны наблюдать за тем, как развивается ситуация на съемочной площадки. В одном из интервью Халит дал понять, что ее второй половинке было сложно смотреть те сцены, в которых он целовал Мерьем Узерли. Настолько правдоподобно они играли страсть. Корель хоть и была лично знакома с партнершей своего мужа, спокойно переносить их объятия и влюбленные взгляды не могла. Мерьем в перерывах между съемками большую часть времени проводила в компании с Озаном Гювеном (Рустем-паша). Никаких поводов для ревности не давал и Халит. В последнем сезоне Узерли заменила 54-летняя Вахиде Гердюм, она сыграла «возрастную» Хюррем.

Примечательно, что в повседневной жизни Бергюзар Корель крайне редко пользуется косметикой, отдавая предпочтение естественности. Так, на личной страничке в Instagram возлюбленная Халита Эргенча делилась кадрами, на которых она позировала без макияжа.