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«С прекрасной Валиде султан»: Сельма Эргеч поделилась редким фото с 76-летней Небахат Чехре

Вместе с актрисами из турецкого сериала «Великолепный век» позировала и Нур Феттахоглу.

«С прекрасной Валиде султан»: Сельма Эргеч поделилась редким фото с 76-летней Небахат Чехре
Сельма Эргеч и Небахат Чехре (Фото: кадр из сериала "Великолепный век")

76-летняя Небахат Чехре сыграла в сериале «Великолепный век» роль матери султана Сулеймана. Многие телезрители запомнили эту именитую турецкую актрису, которая в юности была к тому же известной моделью, благодаря такому персонажу, как Валиде султан. Поклонники ленты вместе с актерами переживали все те моменты, которые были прописаны по сценарию.

Сначала мать падишаха не приняла его новую фаворитку — русскую наложницу Хюррем. Однако по мере развития сюжетной линии, отношения между этими героинями заметно потеплели. С самой первой серии Валиде султан поддерживала свою любимую невестку — Махидевран. Ведь она подарила династии наследника — шехзаде Мустафу. Еще одной любимицей Айше Хафсы стала ее собственная дочь — Хатидже султан.

Примечательно, что и вне съемочного процесса эти актрисы неплохо поладили между собой. Так, на личной страничке в Instagram Сельма Эргеч делилась памятным снимком, на котором она позировала со своей экранной матерью — Валиде султан. Компанию на фото им составила и Нур Феттахоглу. Перед объективом фотокамеры, актрисы из «Великолепного века» позировали без привычных кафтанов, драгоценностей и султанских корон.

Звезда "Великолепного века" Сельма Эргеч и Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу сыграла роль наложницы султана Сулеймана — Махидевран, а Сельма Эргеч — сестру падишаха Хатидже султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

76-летняя Небахат Чехре в центре на фото, а ее обнимают Нур Феттахоглу (Махидевран султан) и Сельма Эргеч (Хатидже султан). К слову, последняя также близко дружит и с Джансу Дере, которая сыграла в сериале персиянку Фирузе. Знаменитости не раз посещали вместе с кафе и рестораны, проводя уикенды как близкие подруги.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу с Сельмой Эргеч и Небахат Чехре
Нур Феттахоглу с Сельмой Эргеч и Небахат Чехре . ото: Instagram.com/selmaergecofficial

«Сколько грации в Небахат. Очень красивая и изящная актриса», «Любимые султанши!», «Совсем другие, даже и не узнать!», «С прекрасной Валиде султан», «Наши любимые и самые красивые», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

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