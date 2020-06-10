«С прекрасной Валиде султан»: Сельма Эргеч поделилась редким фото с 76-летней Небахат Чехре

76-летняя Небахат Чехре сыграла в сериале «Великолепный век» роль матери султана Сулеймана. Многие телезрители запомнили эту именитую турецкую актрису, которая в юности была к тому же известной моделью, благодаря такому персонажу, как Валиде султан. Поклонники ленты вместе с актерами переживали все те моменты, которые были прописаны по сценарию.

Сначала мать падишаха не приняла его новую фаворитку — русскую наложницу Хюррем. Однако по мере развития сюжетной линии, отношения между этими героинями заметно потеплели. С самой первой серии Валиде султан поддерживала свою любимую невестку — Махидевран. Ведь она подарила династии наследника — шехзаде Мустафу. Еще одной любимицей Айше Хафсы стала ее собственная дочь — Хатидже султан.

Примечательно, что и вне съемочного процесса эти актрисы неплохо поладили между собой. Так, на личной страничке в Instagram Сельма Эргеч делилась памятным снимком, на котором она позировала со своей экранной матерью — Валиде султан. Компанию на фото им составила и Нур Феттахоглу. Перед объективом фотокамеры, актрисы из «Великолепного века» позировали без привычных кафтанов, драгоценностей и султанских корон.

76-летняя Небахат Чехре в центре на фото, а ее обнимают Нур Феттахоглу (Махидевран султан) и Сельма Эргеч (Хатидже султан). К слову, последняя также близко дружит и с Джансу Дере, которая сыграла в сериале персиянку Фирузе. Знаменитости не раз посещали вместе с кафе и рестораны, проводя уикенды как близкие подруги.