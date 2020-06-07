«Это же Нигяр калфа»: Феттахоглу предстала на архивном фото с Фелиз Ахмет

39-летняя Нур Феттахоглу поделилась архивным снимком с Фелиз Ахмет. Ни для кого не секрет, что актрисы познакомились на съемочной площадке турецкого сериала «Великолепный век». По окончанию проекта, знаменитости до сих пор поддерживают связь и общение. Так, к примеру, Мерьем Узерли подружилась с Озаном Гювеном (Рустем паша). На личной страничке микроблога партнерша Халита Эргенча не раз публиковала снимки с актером. Кроме того, девушка нашла общий язык с Нур Феттахоглу (Махидевран султан) и Сельмой Эргеч ( Хатидже султан). Мерьем выкладывала снимок, который был сделан в одном из баров. За столиком Узерли позировала с коллегами по съемочной площадке.

Феттахоглу, ко всему прочему, также общается и с Фелиз Ахмет. Актрисе не так часто удается повидаться с друзьями. Практически все свободное время Нур уделяет семье: вместе с мужем бизнесменом Левентом Везироглу она воспитывает четырехлетнюю дочь Элису Гюзин. Наследницей обзавелась и Мерьем Узерли. Однако в отличие от Феттахоглу, партнерша Халита Эргенча одна растит шестилетнюю Лару, выполняя функции главы семейства.

«Супер!! Любимая Махидевран, она ничуть не изменилась», «Без привычного грима и кафтанов совсем другие», «Так здорово, что они подружились!! Столько лет на одной площадке», «Это же Нигяр калфа», «Не хватает только Сельмы и Мерьем», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

К слову, наследниками обзавелась и экранная дочь Мерьем Узерли. 35-летняя Пелин Карахан вместе с мужем Бедри Гюнтаем воспитывает двоих сыновей: шестилетнего Али Демира и трехлетнего Джана Эюпа.