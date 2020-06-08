«С чудесной Гюльфем хатун»: Феттахоглу поделилась редким фото с Селен Озтюрк

39-летняя Нур Феттахоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» одну из главных женских ролей. Согласно сценарию, персонажу актрисы — Махидевран султан — предстояло стать соперницей любимице султана Сулеймана — Хюррем. Примечательно, что конфликт существовал только между героинями. В обычной жизни Нур прекрасно поладила с Мерьем Узерли.

Ко всему прочему, Феттахоглу сумела подружиться с Фелиз Ахмет (Нигяр хатун) и Селен Озтюрк. На личной страничке в Instagram партнерша Халита Эргенча делилась памятным селфи с актрисой. Селен досталась роль верной спутницы Хатидже султан и отвергнутой наложницы падишаха — Гюльфем хатун.

После окончания съемок в «Великолепном веке» Озтюрк вслед за Мерьем Узерли поэкспериментировала с имиджем. Так, актриса сменила прическу, отрезав челку.

Мерьем, к слову, не так давно избавилась от длинных локонов, сделав себе удлиненное каре. Кроме того, партнерша Халита Эргенча вернулась к более естественному оттенку волос, перекрасившись в медовый цвет.

«С чудесной Гюльфем хатун», «Прекрасная султанша!! Хороша и без макияжа», «Мне всегда больше нравилась Махидевран!», «Как приятно видеть вас вместе… Значит и сейчас общаетесь! Супер», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Феттахоглу до сих пор поддерживает дружеские отношения с коллегами по «Великолепному веку». Время от времени Нур встречается с подругами, стараясь не потерять связь с теми людьми, которые стали ей по-настоящему близки за время съемок в сериале.

Напомним, что актриса вместе с мужем бизнесменом Левентом Везироглу воспитывает четырехлетнюю дочь Элису Гюзин. Свои «карантинные» каникулы Нур проводит исключительно с семьей. Нур делилась снимками с маленькой наследницей, показывая, как они проводят уикенды. Девочке нравится плавать в бассейне, рисовать и гулять вместе с мамой по садовому участку.