«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«С появлением Лары стала острее чувствовать любовь»: Мерьем Узерли высказалась о воспитании дочери

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» растит наследницу без посторонней помощи.

«С появлением Лары стала острее чувствовать любовь»: Мерьем Узерли высказалась о воспитании дочери
Мерьем Узерли с дочкой Ларой (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

В одном из интервью 36-летняя Мерьем Узерли поделилась мнением о том, что по закону природы рождение ребенка меняет женщину. Так, к примеру, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не стала скрывать, что с появлением первенца она открыла новые области в своем сердце.

«Я стала острее чувствовать любовь», — приводит Marie Claire слова Мерьем Узерли.

Ко всему прочему, партнерша Халита Эргенча уточнила, что сейчас она пребывает в гармонии с самой собой и наслаждается такой расслабленностью. В этом, как считает знаменитость, и заключается счастье. Свои будни Мерьем старается организовывать максимально эффективно, чтобы выделить время и на работу, и на дочь, и на себя. Иногда это бывает не так-то просто сделать. Говоря о занятости, Узерли не без юмора подметила, что не успевает воплотить все задуманное за отведенные 24 часа.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли сыграл роль наложницы султана Сулеймана — Хюррем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Мерьем заверила, что ей как любящей матери важно добиться того, чтобы ее шестилетняя Лара осознала и чувствовала свою ценность. Ведь это чувство, как считает актриса, делает людей сильнее.

Узерли хочет, чтобы ее ребенок научился любить себя, смотрел на этот мир с позитивом, а возможные жизненные неудачи не лишали ее силы духа, и даже наоборот, укрепляли сознание. Партнерша Халита Эргенча старается объяснить наследнице, что самое главное в жизни — это любовь.

Тэги

дети звездестественная красотаЗвездные детизвезды на карантинеКрасота вне возрастаМерьем УзерлиНовости googleсамоизоляция
Loading...