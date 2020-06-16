«С появлением Лары стала острее чувствовать любовь»: Мерьем Узерли высказалась о воспитании дочери

В одном из интервью 36-летняя Мерьем Узерли поделилась мнением о том, что по закону природы рождение ребенка меняет женщину. Так, к примеру, актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не стала скрывать, что с появлением первенца она открыла новые области в своем сердце.

«Я стала острее чувствовать любовь», — приводит Marie Claire слова Мерьем Узерли.

Ко всему прочему, партнерша Халита Эргенча уточнила, что сейчас она пребывает в гармонии с самой собой и наслаждается такой расслабленностью. В этом, как считает знаменитость, и заключается счастье. Свои будни Мерьем старается организовывать максимально эффективно, чтобы выделить время и на работу, и на дочь, и на себя. Иногда это бывает не так-то просто сделать. Говоря о занятости, Узерли не без юмора подметила, что не успевает воплотить все задуманное за отведенные 24 часа.

Мерьем заверила, что ей как любящей матери важно добиться того, чтобы ее шестилетняя Лара осознала и чувствовала свою ценность. Ведь это чувство, как считает актриса, делает людей сильнее.

Узерли хочет, чтобы ее ребенок научился любить себя, смотрел на этот мир с позитивом, а возможные жизненные неудачи не лишали ее силы духа, и даже наоборот, укрепляли сознание. Партнерша Халита Эргенча старается объяснить наследнице, что самое главное в жизни — это любовь.