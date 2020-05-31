В нюдовых тонах: Пелин Карахан в актуальной лавандовой толстовке позировала на портретном фото

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» подметила, что число ее подписчиков в Instagram достигло четырех миллионов.

Признание и любовь зрителя пришли к 35-летней Пелин Карахан после съемок в турецком сериале «Великолепный век». Актриса сыграла роль дочери султана Сулеймана и его наложницы Хюррем. При том, что девушка была всего на год моложе своей экранной матери — Мерьем Узерли — ей удалось справиться с поставленной перед ней задачей. На съемочной площадке Карахан сыграла не только юную наследницу династии Османов. Согласно сценарию в последнем сезоне ленты Пелин в образе Михримах предстает матерью двоих детей, взрослой и состоявшейся женщиной, имеющей определенную власть над гаремом.

По окончанию проекта, актриса, как и многие ее коллеги по съемочной площадке, решила сконцентрироваться на семье. Так, Мерьем Узерли говорила о том, что ушла из «Великолепного века», почувствовать профессиональное выгорание. Продюсерам пришлось заменить ее на Вахиде Гердюм. А Халит Эргенч и вовсе утверждал, что роль султана Сулеймана потребовала от него большой эмоциональной отдачи. Кроме того, в прессе писали о том, что супруга актера — Бергюзар Корель ревновала Халита к Мерьем Узерли. Так правдоподобно они изображали любовь на съемках сериала.

Несмотря на то, что Пелин Карахан сконцентрировалась на воспитании сыновей: Али Демира и Джана Эюпа, она активно ведет страничку в Instagram, стараясь не забывать о своих поклонниках. На днях актриса из «Великолепного века» подметила, что число ее подписчиков в микроблоге достигло порядка четырех миллионов. По этому случаю, возлюбленная бизнесмена Бедри Гюнтая поделилась свежим портретным снимком. Перед объективом фотокамеры Пелин предстала в актуальной лавандовой толстовке, отдав предпочтение трендовой нюдовой цветовой палитре. Акцент знаменитость сделала на талии.