Модница недели: Наташа Королева превратилась в принцессу, а Кети Топурия – в Клеопатру и девушку из космоса одновременно

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Лариса Тимиряева оценила наряды звезд, в которых они блистали в «Новогодней ночи на Первом. 30 лет спустя».

Первый канал в праздничную Новогоднюю ночь предложил телезрителям вернуться в прошлое и вспомнить, под какие хиты зажигали на дискотеках родители миллениалов и зумеров. Для «Новогодней ночи на Первом. 30 лет спустя» было отобрано более сорока самых знаковых песен тех лет.

Звезды предстали в нарядах, соответствующих и Новому году, и стилистике того времени, которая сейчас актуальна. Оценила образы знаменитых див модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Лариса Тимиряева.

Наташа Королева: легкость и наивность

Наташа Королева, спустя годы, остается верна себе. Образ наивной влюбленной девушки по-прежнему идет певице, несмотря ни на что.

«Удачное платье. Комплиментарно демонстрирует силуэт Наташи Королевой, плюс правильно расставлены акценты. Пышный верх и пышный низ равной ширины визуально сузили акцентированную черным цветом талию. Объемные многослойные воланы на груди и рукавах, пышная юбка из фатина добавили воздушности и сделали образ легким. Немаловажную роль сыграл и синий цвет платья, который гармонично сочетается с голубыми глазами Натальи. Ей идет эта легкость и наивность, поскольку в ее персональном стиле присутствует наивный романтизм. Она была бы похожа на сказочную принцессу, если бы не взрослая прическа. Поэтому снижаю за нее 1 балл. В итоге – 9 баллов».

Кети Топурия: между прошлым и будущим

Кети Топурия – настоящая икона стиля. Она не только прекрасная вокалистка, но и дизайнер платьев. Прекрасное чувство стиля звезда продемонстрировала и на этот раз.

«Я бы назвала образ Кети Топурии «Между прошлым и будущим». Он статичен и напоминает одновременно египетскую царицу Клеопатру и космическую девушку. Парик также одинаково подходит под египетский и космический стили. Конечно же, глядя на Кети, возникают ассоциации со знаменитым образом Клеопатры в исполнении Элизабет Тейлор. И зеленый цвет платья, и прическа, и внешнее сходство. Только вместо зеленых до бровей теней, зеленые губы, которые уже добавляют в образ космическую нотку. В любом случае, образ интересный и эффектный, а главное, что он работает на нее, подчеркивая все прелести ее фигуры. Декольте каре, которое, не только в едином ритме с прической каре, но и выгодно подчеркивает ключицы, визуально вытягивает шею. Высокий разрез на платье не только добавляет модного градуса, но и стройнит, а также ненавязчиво и соблазнительно демонстрирует стройные длинные ноги. Платье-комбинация на веревочных бретелях с высоким разрезом в модных фаворитах. Так что, образ не только оригинальный, но и модный. Гармонично выстроен в цветовом сочетании. Акцентом выступает холодный зеленый оттенок, темный декор на платье перекликается с таким же темным цветом волос у основания парика, а белый — с цветом браслета. Образ оригинальный, но внимание на себя не перетягивает, а наоборот, подчеркивает все прелести фигуры, презентабельно ее демонстрируя. 10 баллов».

Алена Свиридова: забыла про брюки

А вот с нарядом Алены Свиридовой, по мнению Ларисы Тимиряевой, случился модный провал. Хотя не исключено, что певица просто была в образе розового фламинго, о котором пела.

«Акцентом в монохромном образе Алены Свиридовой выступает цвет. Именно цвет и делает его модным, поскольку все оттенки розового в модных фаворитах. А вот к такому фасону жакета подошли бы более свободные, длинные брюки. А если оставить такой низ, то верх должен быть более объемный (свободный). Можно было бы вместо жакета надеть платье-пиджак. Даже если хотели создать образ нескольких десятилетий назад, то и объемный жакет и платье-пиджак в то время имели место быть. Поэтому 9 баллов».

Лада Дэнс: эффектно и модно

Певица Лада Дэнс и спустя годы остается дивой. И даже не беритесь с этим спорить. Лучше полюбуйтесь на этот наряд Лады Дэнс.

«Роскошное платье Лады Дэнс напоминает ночное небо, усыпанное звездами. Закрытое платье в пол с высоким разрезом по ноге в модных фаворитах. Усиливают модный градус объемные рукава с отделкой из перьев, а пайетки добавляют блеска и праздника. Образ выстроен в модной тенденции — демонстрировать что-то одно. В данном случае, несмотря на блистательный образ, демонстрируется только нога, хотя акцентов два — нога и рукава. Но это не только не перегружает образ, а наоборот, добавляет модного контраста жесткости и мягкости. Акцентные рукава обрамлены перьями, которые усиливают нежность, мягкость, легкость, эфемерность… А нога обрамлена наверху острым углом разреза, а внизу острым углом носа ботильона, да еще и металлизированного цвета, что создает жесткость, колкость, резкость. Этот контраст делает весь образ не только модным, но и эффектным. 10 баллов».

Маша Распутина: «изрезала» силуэт

Никогда не изменять себе – это прекрасно только на первый взгляд. Ведь именно это обстоятельство в части выбора нарядов с годами может сыграть злую шутку. Что и произошло с певицей Машей Распутиной.

«Мария Распутина в своем стиле, которому уже несколько десятков лет. Иметь свой стиль — это не значит ничего не менять, наоборот, меняться, себе не изменяя. Хоть и говорится, что мода проходит, а стиль остается, но он не стоит на месте, он каждый год обновляется. Как, например, дерево, оно всегда одно и тоже, но каждую весну становится другим. Стиль прекрасно уживается с переменчивой модой. Образ Марии не современный, хоть и имеет модные элементы, такие, как корсетный пояс и отражающая поверхность в виде зеркального декора. В тренде и цвет расплавленного золота. Но сейчас моду определяет манера комплектации, а не сами вещи. Хотя, может быть, специально создали образ из того времени, но как-то неудачно. Фигуру он не украсил, поскольку «изрезал» силуэт горизонтальными линиями. Может быть, спасло бы образ, если вместо ботильонов были высокие черные ботфорты, уходящие под юбку, чтобы акцентом выступала юбка, да и на одну горизонталь было бы поменьше. Если хотели сделать акцентом ноги, то юбка с корсетом не должны быть такими активными, забирающими на себя все внимание. Да и такой блеск в области талии увеличил ее визуально в размере. Это выдает, что Мария из настоящего времени, а образ из прошлого… Да и картинка из-за такого количества горизонталей не смотрится целостно, а распадается на фрагменты. Образ должен был работать на Марию презентабельно ее демонстрируя, а получается, наоборот. Поэтому больше 7 баллов поставить не могу».

Подводим итоги

Первое место нашего модного пьедестала почета делят Лада Дэнс и Кети Топурия. Их образам стилист поставила по десять баллов. На вторую ступень с небольшим отставанием от лидеров поднимаются тоже две звезды – Наташа Королева и Алена Свиридова, их наряды получили по девять баллов. И третье место у Маши Распутиной. Ее образ был признан самым неудачным, всего семь баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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