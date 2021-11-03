Как Наташа Королева стала дважды мамой, почему развелась с Игорем Николаевым и чуть не рассталась с Тарзаном

Наташа Королева в свои 48 лет остается востребованной артисткой на российской сцене. Но неизменно под прицелом внимания публики и ее личная жизнь. Недавно певица шокировала признанием не только общественность, но и мужа с сыном – оказалось, что у нее есть дочь.

Правда, официально ее матерью она не является. Как так вышло, она откровенно рассказала в ток-шоу «Секрет на миллион».

Мы решили вспомнить и другие скандалы с участием звезды, а также проследили путь ее становления как певицы, актрисы и телеведущей.

Наташа Королева: детство, родители, образование

Наташа Королева (Наталья Владимировна Порывай) родилась в Киеве 31 мая 1973 года. Ее отец Владимир Порывай был хормейстером академического хора, мать Людмила Порывай – заслуженная артистка Украины, являлась дирижером хоровой капеллы «Свиточ», телеведущей. Также у Натальи есть старшая сестра Ирина Осауленко, выступающая на сцене под псевдонимом Руся.

Наташа росла с пеленок в окружении творчества и музыки. Неудивительно, что с ранних лет она уже твердо решила стать артисткой. Впервые на сцену будущая звезда эстрады вышла в три годика в составе Большого детского хора радио и телевидения Украины.

В том же 1976 году на очередном съезде ВЛКСМ она исполнила песню «Крейсер «Аврора». В семь лет родители отдали дочку в музыкальную школе по классу фортепиано и в хореографическую студию народного танца при хоре имени Веревки.

В двенадцатилетнем возрасте Наташа приняла участие в фестивале детской песни, исполнив хиты «Мир» и «Куда уехал цирк», после чего лично познакомилась с их автором, композитором Владимиром Быстряковым.

Спустя два года Наташа становится солисткой киевской группы «Мираж», с которой выступает на конкурсе «Золотой Камертон» и становится его дипломанткой. В том же 1987 году композитор Александр Спаринский создает для Порывай-младшей детский мюзикл «В стране детей». Этот год в принципе стал определяющим для будущей звезды – она появляется на телевидении, где в передаче «Шире круг» обретает популярность. Следующий год принес ей новый телепроект – она становится ведущей шоу «Киевская красавица».

Параллельно Наташа поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище по классу вокала, где училась до 1991 года и за время обучения в котором побывала на первых зарубежных гастролях. В статусе ведущей солистки детской рок-оперы «Дитя мира» Наташа Порывай выступила в США. По возвращении оттуда артистка принимает решение переезжать в Москву, где у нее происходит встреча с композитором Игорем Николаевым.

Наташа Королева: карьера

Наташа целенаправленно ехала к Игорю Николаеву – он устраивал прослушивания, и помимо киевлянки, к нему прибыли еще две девушки. Но композитор предпочел Порывай, хоть та и не произвела на него сильного впечатления, в ее пользу сыграли лишь молодость и талант.

Николаев создает специально для юной певицы песню «Желтые тюльпаны», которая моментально становится хитом, а Наташа Королева становится всенародной любимицей. Выходит ее дебютный альбом с одноименным названием, состоящий из 10 композиций. Туда вошли такие хиты, как «Первый поцелуй», «Серые глаза», «Синие лебеди», дуэт с Николаевым «Котенок», «Под летним дождем» и другие.

Популярность Наташи Королевой начинает расти по экспоненте. Следом Николаев создает концертную программу «Дельфин и Русалка», с которой они отправляются в гастроли по СНГ, в 1993 году – по Израилю, в 1994 году – по Германии, в 1997 году – в США.

Следующий студийный альбом Наташи Королевой выходит в 1994 году. Артистка представила в нем также 10 композиций, среди них «Поклонник», «Ласточка», «Киевский мальчишка», «Желтый чемоданчик», «Палочка-выручалочка», «Подарок» и другие. Третьей стала пластинка «Конфетти», появившаяся в следующем году и нарастившая и без того ошеломительную популярность брюнетки.

Из третьего альбома по сей день любимы миллионами такие хиты, как «Подсолнухи», «Конфетти», «Топаз», «Маленькая страна», «Неужели это я?», «Краденые яблочки», «Мужичок с гармошкой».

Не заставил себя ждать четвертый альбом Наташи Королевой – «Бриллианты слез» в 1997 году. К этому моменту вышли уже 13 клипов на самые популярные песни Королевой:

«Желтые тюльпаны» (М. Могилевская, 1990);

«Первый поцелуй» (И. Песоцкий, 1991);

«Под летним дождем» (В. Владимиров, 1991);

«Почему умирает любовь» (И. Песоцкий, 1991);

«Киевский мальчишка» (И. Песоцкий, 1994);

«Подсолнухи» (Д. Фикс, 1995);

«Неужели это я» (Д. Фикс, 1995);

«Маленькая страна» (О. Гусев, 1995);

«Мужичок с гармошкой» (Д. Фикс, 1996);

«Палочка-выручалочка»;

«Не умирай» (Г. Гаврилов, 1997);

«Лето кастаньет» (И. Николаев, 1997);

«Бриллианты слез» (О. Баженов, 1997).

После развода в Игорем Николаевым артистка с блеском прославится сольно и выпустит еще семь альбомов. А в 2004 году удостоится звания заслуженной артистки РФ.

В 2001 году у Королевой вышел альбом «Сердце», в 2006 году — «Веришь или нет», в 2015-м — «Рай там, где ты».

Есть в творчество артистки и яркие дуэты. Совместно с юмористкой Наталией Медведевой она исполнила трек La Bomba, с Александром Маршалом — «Порочен я тобой». Но самыми, пожалуй, яркими в карьере Королевой останутся дуэты с мужьями – «Дельфин и Русалка» с Игорем Николаевым и «Веришь или нет» с Сергеем Глушко.

Наташа Королева: кино, ТВ, другие проекты

Помимо основной деятельности, певица – еще и известная телеведущая. В 2012 году Наташа начинала собственное шоу «Королева прайма» на канале НТВ. Параллельно появилась со своей мамой Людмилой Порывай, а позже с Александром Олешко и Романом Будниковым, в кулинарном шоу «Время обедать» на Первом канале.

В 2020 году звезда стала героиней шоу на выживание «Племя» и смогла освоить быть африканского племени. Также на телеэкране она появляется в музыкальной программе «У-Дачный чарт» на Муз-ТВ с сыном Архипом.

Киноиндустрия также раскрыла актерский талант Наташи Королевой во всей красе. Дебют на экране в качестве актрисы у певицы состоялся в мюзикле «Старые песни о главном» в 1995 году. Ее образ дочери председателя колхоза положил начало целой череде ролей в кино.

В 1997 году Наташа Королева сыграла Мальвину в «Новейших приключениях Буратино». Затем приняла предложения от создателей фильмов «Салон красоты», «FM и ребята», «Женское счастье». В 2005 году появилась в четвертом сезоне сериала «Сыщики» и в роли самой себя в «Моей прекрасной няне». Камео Королевой не останется незамеченным и в другом комедийном проекте — «Счастливы вместе».

Сыграла Королева в сериалах «Женщины на грани» (2014), «Праздник непослушания» (2015) и снялась в картине «Сдается дом со всеми неудобствами» (2016).

Появилась Наташа Королева в качестве участницы в различных телепроектах – в шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» в 2006 году и «Две звезды» на Первом в 2007 году вместе с мужем Сергеем Глушко.

В 2009 году Наташа Королева открыла собственный салон красоты для vip-персон, затем еще один, позже появился спортзал. В 2020 году звезда пожаловалась, что бизнес серьезно пострадал из-за пандемии коронавируса, и она приняла решение его закрыть.

Часто Наташу Королеву можно увидеть в различных ток-шоу и интервью. В 2021 году таких проектов у нее было несколько. Она появилась у Ксении Собчак в ее YouTube-канале «Осторожно, Собчак!», у Вячеслава Манучарова на интервью «Эмпатия Манучи», у Леры Кудрявцевой в проекте «Секрет на миллион», где была предельно откровенна и породила массу инфоповодов вокруг своей семьи.

Наташа Королева: личная жизнь

Первый мужем Наташи Королевой стал певец, композитор Игорь Николаев. Когда юная талантливая артистка познакомилась с ними на прослушивании, ей было всего 16 лет. Два года их отношения были только рабочими, но тесное общение переродилось в настоящую любовь.

Пышной свадьбы у артистов не было, и этот факт очень расстраивал певицу. Ей хотелось надеть красивое белое платье, сесть в украшенную машину, но такую возможность Николаев не предоставил – он подчеркнул, что не хочет «как у всех» и они расписались дома.

Брак Королевой и Николаева продлился 10 лет. И лишь в 2021 году певица впервые назвала истинную причину их расставания – сложный характер мужа.

«Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — рассказала звезда в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

Развод с Николаевым певице удалось преодолеть мирно. Он разрешил ей исполнять написанные для нее песни.

Спустя год после развода Наташа Королева познакомилась с Сергеем Глушко, наиболее известным по псевдониму Тарзан. Он – исполнитель эротических танцев, и их встреча, как рассказывала певица, произошла в одном из ночных клубов. Их роман развивался очень бурно, но в его серьезность окружающие не верили. И еще большим удивлением для многих стало, что вскоре Королева забеременела первенцем.

Сын Архип Глушко, названный в честь деда Наташи, родился зимой 2002 года. И пара сыграла свадьбу, правда, спустя полтора года после рождения ребенка – летом 2003 года.

Союз танцора и певицы вылился в творческий тандем. Они вместе выступали и продолжают выступать на сцене, и радуют поклонников новыми хитами. Единственный наследник артистов тоже пошел по родительским стопам. С 2020 года он активно выступает на сцене под псевдонимом Архип Грек.

Наташа Королева: скандалы с горячими фото и изменой Тарзана

В жизни певицы несколько раз гремели такие скандалы, от которых она не то что впадала в депрессию, но даже теряла ребенка. В 2015 году в Сети появились откровенные фото и видео Наташи Королевой и Тарзана. Оказалось, что это хоум-видео певица хранила в своем гаджете, который впоследствии был украден.

Злоумышленники вымогали у артистки баснословные деньги, но получив отказ, слили пикантный контент в Интернет. Разразился невероятный скандал, депутат Виталий Милонов даже требовал лишить певицу звания заслуженной артистки за неэтичное поведение.

Свалившийся на Королеву стресс повлиял на ее здоровье. Оказалось, певица на тот момент была беременна, но на третьем месяце у нее случился выкидыш. И это принесло ей еще большие страдания, ведь они с мужем так мечтали о втором ребенке.

Еще один скандал в семье Королевой произошел в 2020 году. Осенью певица обнаружила пропажу бриллиантов в своем загородном особняке в Крекшино на сумму 5 миллионов рублей и 3 тысяч евро наличными и написала заявление в полицию.

Сергей Глушко признался, что в их доме, пока певица была на гастролях, побывали две девушки. Одна из них, актриса Анастасия Шульженко, поспешила оправдаться. Она рассказала, что состояла с мужем певицы в интимной связи, предъявила видео. Более того, она ждет ребенка от Тарзана. И повинна только в этом, но никак не в краже драгоценностей.

Скандал подхватили федеральные телеканалы. В шоу «На самом деле» на Первом канале девушку раскусили – никакой беременности нет. И даже заподозрили, что история с изменой – тоже выдумка, мол, захотела неизвестная актриса пропиариться на громком звездном имени. Но Тарзан подтвердил – адюльтер имел место. Хотя изначально жена была на его стороне и не верила в измену.

На шоу «Секрет на миллион» Наташа Королева призналась – ситуация с изменой ее сломала. Находясь на грани развода, певица осознала, что не сможет жить без Тарзана, как и он без нее. Поэтому простила мужа.

И еще один скандал, точнее даже, шокирующее признание из уст Наташи Королевой было озвучено осенью 2021 года. Певица сообщила на проекте «Секрет на миллион», что у нее есть дочь. Артистка поведала, что подарила давнему другу с нетрадиционной ориентацией, живущему в Америке, свою яйцеклетку. Мужчина воспользовался услугами суррогатной матери и на свет в 2019 году появилась девочка. Муж и сын певицы были в студии и просто оказались в шоке от произнесенного Королевой признания.

Наташа Королева: лишний вес, похудение

От природы и родителей Наташе Королевой достался рост в 160 см. Звезда не комплексовала по этому поводу, подчеркивая свои сильные стороны внешности – красивые волосы, точеную фигуру, стройные ноги. Но с годами у нее не раз стали возникать проблемы с весом.

Летом 2021 года Наташа Королева и Тарзан отдыхали в Турции с друзьями. Поклонники заметили, что певица в своем Instagram в это время появилась стройной, а у подруги – с обвисшим животиком и неспортивными бедрами. К тому же, друг певицы Николай Басков тоже засветил подругу в не очень выгодном свете.

В проекте «Загугли звезду» Наташа Королева пояснила – да, набрала объемов, расслабилась, дескать, на турецком all inclusive. «Мне бы, наверное, хотелось быть килограммов 58. Это, по-моему, идеальный вес. Но у меня не получается. Я вешу 60 и 60 с копейками», — озвучила, сколько весит, Наташа Королева. Но что-то предпринимать не планирует, потому что ждет, что скоро само все уйдет, и так, подчеркивает она, постоянно.

Наташа Королева: доходы

Сколько зарабатывает Наташа Королева, она не афиширует. В 2020 году, после череды скандалов, стало известно, что ее возможный уровень доходов из-за череды семейных скандалов вырос. Промоутер Сергей Лавров в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что певица может зарабатывать по 100 тысяч евро ежемесячно. Один концерт приносит певице от 8 до 10 тысяч евро, и таких выступлений у нее может быть до 10 плюс корпоративы.

Наташа Королева сейчас

В настоящее время певица продолжает радовать поклонников новым творчеством. К тому же, вместе с сыном Архипом они являются телеведущими – на Муз-ТВ ведут проект «У-Дачный чарт», который осенью был продлен на второй сезон.

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