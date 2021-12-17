«Штучная и оригинальная»: стилист оценила Ольгу Бузову, представшую в лифе с юбкой и вычурным бантом на голове

Модный эксперт Teleprogramma.pro Лариса Тимиряева высказала свое мнение по поводу экстравагантного образа Ольги Бузовой на премьере фильма «Елки-8».

Наряд бывшей ведущей «Дома-2», певицы и актрисы Ольги Бузовой стал, пожалуй, главным событием, светской премьеры фильма «Елки-8», которая состоялась в минувший четверг, 16 декабря, в Москве.

Теледива, сыгравшая в картине одну из ролей, предстала на премьере в экстравагантном наряде — черное платье на бретелях, юбка которого крепилась к лифу.

Акцентом образа стал огромный бант на голове Ольги Бузовой, который завязывался лентой под подбородком.

Модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева нашла этот образ Ольги Бузовой стилистически выверенным, оригинальным и немного эпатажным.

«Праздничный, постановочный образ «Бант». Оригинальная задумка, слегка эпатажная, но одновременно и элегантная, — отметила Лариса Тимиряева в беседе с Teleprogramma.pro. — Понятно, что это штучный и ситуативный образ, но и Ольга Бузова своего рода штучная и тоже оригинальная. Стилистически все выстроено очень грамотно. Акцентом выступает головной убор в виде огромного банта, благодаря его объему, силуэт Ольги на контрасте выглядит визуально стройнее. Поддерживает идею банта лиф. Повторение ритма рисунка всегда добавляет гармонии в восприятии образа. Модного градуса добавляет пикантный разрезик между лифом и юбкой, поскольку вырезы и разрезы на самом пике моды, как, в принципе, и платья в бельевом стиле на веревочных бретелях. Завышенная талия визуально удлиняет ноги, делая их бесконечными, а остроносые лодочки на каблуке усиливают этот эффект. Эффектная подача черного цвета, который разбавлен прозрачными перчатками и открытыми участками тела, подчеркивая контраст между черной тканью и светлой кожей. Бант — это всегда мило и романтично, тем более, в такой оригинальной интерпретации».

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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