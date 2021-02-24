Алена Свиридова: «Не люблю, когда вокруг отношений разводят сопли с сахаром»

Ее называли нашей Милен Фармер (голос похож) и русской Энни Леннокс (внешность). В 90-е она штамповала хит за хитом и появлялась на обложках Playboy. Через год с небольшим артистке исполняется 60, но поверить в это абсолютно невозможно: Свиридова перезагрузила карьеру, выступает с акустической программой, много бегает, обливается холодной водой, мечтает написать роман и выучиться на режиссера. Ну и, конечно, участвует в проекте «Точь-в-точь», удивляя публику совершенно невероятными преображениями.

«Думала, в сорок лет буду старым пнем»

— Алена, шоу «Точь-в-точь» — это не первая попытка, до этого вы участвовали в проекте «Один в один» на Первом канале, где тоже перевоплощались в мировых звезд. Легко было в войти эту реку дважды?

— Второй раз было легче психологически: понимаешь, что и как работает. Но и больше ответственности — знаешь, что делать, и отсюда больше требований к себе. Как ни странно, все хорошо у меня получается только тогда, когда не задумываюсь о результате и получаю удовольствие от процесса.

А поскольку это конкурс и жюри было порой довольно жестким в оценках, поневоле впрягаешься в состояние школьных экзаменов и начинаешь загоняться. И если в первом выпуске работала на полном кайфе, то потом начала нервничать, стараться, опасаться… Это было совершенно не на пользу. Умом это понимала, но поделать ничего не могла.

— Как подбирали образы? Были звезды, которых очень хотели показать?

— У любого человека есть нечто близкое ему. Или наоборот. Поэтому никогда не получится перевоплотиться в радикально чуждый образ. Всех персонажей, которые были у меня, я выбирала сама.

— В проекте показывают звезд разных поколений, в том числе и современных — скажем, Билли Айлиш. Как чувствуете себя на их фоне? Как воспринимает вас зритель?

— Вы знаете, я обратила внимание, что сейчас мои песни вдруг стали интересны молодежи. Натыкалась много раз на кавер-версии старых хитов. Технично отодвинулась от современных молодых музыкантов на безопасное расстояние — так, чтобы мою музыку не воспринимали как нечто, с чем надо бороться. И дистанция позволила им рассмотреть меня.

— Что сейчас составляет вашу творческую жизнь и приносит доход?

— Безусловно, выступления. Пандемия всех подкосила, но это по-прежнему мой основной вид деятельности, который доставляет удовольствие. Так что я продолжаю. Хотя в молодые годы, помню, обсуждали, когда надо уходить со сцены.

Я тогда сказала: «В сорок лет ты уже будешь старым пнем, который никому не интересен, поэтому надо уходить!» А мне ответили, что обычно никто сам не уходит — обычно стаскивают со сцены. И уходить не хочется, это правда. С другой стороны, я подумала так: если творчество востребовано, значит, оно будет жить. Если нет — сразу прекратится. И никак ты это искусственно не поддержишь.

— «Розовый фламинго», «Бедная овечка» и другие ваши песни были безусловными хитами. Сейчас вас просят их исполнять? Или вы отказываетесь, как и Земфира, которая не хочет петь «Ромашки», потому что уже совсем взрослая тетя?

— К счастью или сожалению, не чувствую себя взрослой тетей. Отказываться от своих песен — глупо. Я люблю их. В последнее время в этом смысле я облегчила себе задачу. Сделала акустическую программу, играю весь концерт на гитаре. Так я реализовалась не только, как певица, но и как гитарист. Каждый день занимаюсь, репетирую. Потому что полуторачасовой концерт отыграть с гитарой — это сложно. И интересно.

— Если данные в паспорте значения не имеют, где черпаете силы?

— На самом деле сама не знаю. Думаю, что есть во мне жизнелюбие. Чувствую себя молодым человеком — со здоровым телом и духом. Очень быстро хожу! Иногда просто бегаю по улицам. Мне порой доставляет удовольствие просто пробежаться, хотя в этом может не быть никакой необходимости. Могу взять и побежать по лестнице через две ступеньки, как в школе, представляете? Не чувствую никаких возрастных изменений. Разве что зрение… вот очки приходится носить, да. В остальном — и спортом занимаюсь, и работаю много.

— Так в чем же все-таки ваш секрет?

— Во-первых, впереди у меня большое будущее. Мне всегда есть чем заняться. Вот профессиональным гитаристом стала не так давно, как говорила, — так что предстоит еще длинный и интересный путь по совершенствованию. Во-вторых, есть масса планов. Мне попросту интересно жить. Наверное, в этом главное удовольствие. Я просыпаюсь и думаю: так, нужно сделать вот это и это. Все это мобилизует, все это весело.

— А любимый мужчина?

— Разговоры на эту тему не очень люблю. Правда. Вот эти сопли с сахаром, которые обычно разводят… Все это не так, как принято преподносить (в 2012 году певица представила нового спутника жизни бизнесмена Давида Варданяна, ему сейчас 45 лет. — Ред.). И поэтому не будем развивать.

«Раньше ела, как два грузчика»

— Есть у вас обязательные пункты по питанию, тренировкам? Вы же с 18 лет держите вес около 50 килограммов.

— Чуть больше, в районе 60. Иначе буду совсем тощей. Как это работает? Обязательно надо иметь жизненный интерес. Тогда и обмен веществ затухать не будет. Внутри человека, если он жаждет жить, работает ядерный реактор, который вырабатывает энергию и сжигает лишние калории. По части еды не могу назвать идеальный рацион. Просто с возрастом надо жрать меньше — это очевидно. Раньше при том же весе ела, как два грузчика. Клянусь! И ничего мне не было. А вот теперь ограничиваю себя.

При этом у меня нет тяги к тортикам, выпечке, булкам. Сладкое не люблю. Терпеть не могу долгие посиделки за столами в ресторанах. Зачем? Поела — и пошла. Выпивка-закуска для меня всегда были чуждым развлечением. Лучше потанцевать или погулять. А еще каждое утро стала обливаться холодной водой. Стою под ледяным душем, педаль в пол. Я уговорила организм, что это здорово — и он поверил! После этого наблюдается удивительная борзость духа (смеется). Постоянно пою песенку «Закаляйся, если хочешь быть здоров». Вы, наверное, не помните такую…

— Как же? Лебедев-Кумач.

— Да. Песенка кажется идиотской, но потом приходишь к выводу, что популярна она была не случайно. Это и правда полезно. Вроде все знают, но никто не делает. Я даже проводила эксперимент: ни один человек, которому бы я рассказала об этой моей практике, не согласился попробовать. И я выгляжу как сектантка, зазывающая прийти на собрание. А на самом деле это работает.

— У вас в Инстаграме часто встречаются фото в купальнике. Ксения Собчак заявила: чем смелее фотографии у взрослых женщин в сети, тем больше степень их женского отчаяния…

— Ксения, прямо скажем, не отличается искренностью чувств. Думаю, что она неглупая девушка и понимает, что не останется вечно молодой. И в итоге сама вряд ли будет ходить в саване, прикрывая фигуру. Для многих людей Инстаграм — это проекция жизни, симулякр. Не настоящая жизнь, а некий аватар. В результате этого противоречия развиваются неврозы, потому что люди начинают осознавать: реальность не соответствуют заявленной картинке.

У меня не так. Я выкладываю себя в купальнике, да. И, пожалуй, в 18 лет выглядела лучше — что, кстати, не факт. Но делаю это не для кого бы то ни было, а потому что нахожусь на море. У меня дом в Керчи! И если я все лето хожу в купальнике, то и фотографируюсь в нем. Нет задачи поразить. Нет никакой психологической глубины или отчаяния. Просто надо не бояться брать ответственность за свои мысли и действия. Я не задумываюсь о том, кто и что подумает, если я выложу фото в купальнике. Я вообще веду Инстаграм левой ногой, честно.

— А зачем? Повинность? Мода?

— Я воспринимаю его как дневник собственной жизни. Который можно пролистать в случае, если постарею и, не дай бог, потеряю память. Вот, пожалуйста, вся жизнь может пролететь в картинках. Ничего не ретуширую и не устраиваю пляжные фотосессии.

— Так же относитесь и к пластике с косметикой?

— Абсолютно. Я привыкла копаться очень глубоко, если начинаю чем-то заниматься. Вопрос «Как это работает?» для меня ключевой. Поэтому, если мне говорят: «Эта процедура лечит», такой ответ меня не устраивает. Как лечит? Что происходит? Какие побочные действия? Так что понятные мне процедуры, вроде пресловутых уколов ботокса, периодически делаю и не вижу в этом ничего плохого. В остальном обхожусь без пластики.

— Вы не так давно доделали террасу в уже упомянутом доме в родной Керчи. Как еще намерены совершенствовать летнее жилище?

— В целом там все прекрасно и готово для жизни. Разве что продолжаем озеленение. Не так быстро растут растения. Они — живые, требуют больше заботы. За ними следит садовник, а мне нравится ухаживать: поливать, обрезать розы и так далее.

— А как растут ваши любимые цветы — сыновья?

— Василий (род. в 1983 году. — Ред.) — программист, живет в Канаде. Работает по специальности, даже преподает. Это его любимое дело, находится в гармонии с собой. Григорию исполнилось 17 лет, он заканчивает школу и будет в этом году поступать. Не хочу пока говорить куда, скажу лишь, что это не технический вуз. Творческое направление.

— Рассказывая о любви к жизни, вы упомянули массу планов на будущее. Каких именно?

— Во-первых, хочу написать еще одну книгу. Роман. «Анна Каренина», условно говоря (смеется). Цельное художественное произведение. Это очень тяжелый труд. Надо сесть и начать это делать. Во-вторых, в этом году осенью хочу поступить на Высшие курсы режиссеров и сценаристов. Для меня эта история — как для Буратино: хлебом не корми, дай поучиться! Думаю, это должно быть интересно.

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