Тот случай, когда возраст пошел на пользу! Как Брежнева, Топурия, Бородина и Бузова выглядели на заре карьеры и какими стали сейчас

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса не скрывают, что с возрастом стали выглядеть лучше. Так, к примеру, ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина намекала, что сейчас она довольна своим имиджем. А раньше у экс-возлюбленной бизнесмена Курбана Омарова были вопросы к стилистам и гримерам. Кроме того, светская львица сумела сбросить лишний вес, приложив особые усилия для того, чтобы выглядеть в кадре лучше.

Сайт Teleprogramma.pro собрал архивные снимки селебрити, узнав, как выглядели звезды в пору своей юности на заре карьеры и какими стали сейчас, годы спустя.

Вера Брежнева

А вот жена музыкального продюсера Константина Меладзе, похоже, знает секрет молодильных яблочек. За годы на эстраде Вера Брежнева практически не изменилась. Единственное, ушла по-детски нежная припухлость щек, а овал лица стал более четким. Ну и конечно же, певица сменила прическу: с более дерзкой на элегантную.

Кети Топурия

Из миловидной крашенной блондинки солистка группы «А’Студио» превратилась в кумира молодежи и богиню стиля. Яркому принту и «дешевым» тканям с рынка поп-дива дала бой. К тому же, Кети Топурия вернулась к своему природному оттенку волос, избавившись от желтизны и блонда. Певица уже дважды стала мамой: у нее подрастают дочь Оливия и сын Адам.

Ксения Бородина

Заметно похорошела и Ксения Бородина. Экс-жена бизнесмена Курбана Омарова дала понять, что сейчас она вполне довольна своей внешностью. Однако пересматривая более ранние кадры, у ведущей проекта «Дом-2» возникают вопросы к стилистам и гримерам. Не все свои образы давних лет Ксюша считает удачными.

Ольга Бузова

Как говорят многие поклонники, вот уж точно когда возраст пошел на пользу. Став звездой, экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна избавилась от пересушенных блондинистых волос, отдав предпочтение более натуральному оттенку. Кстати, и свои «брови-ниточки» Ольга Бузова довела до совершенства — все по последней бьюти-моде. Ну а вещи с рынка в звездном гардеробе теледивы не найти — только бренды и люкс.

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