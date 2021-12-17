Лера Кудрявцева: «Маша Распутина обижена на дочерей»

18 декабря в 21.20 в студию ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ придет Маша Распутина. Знаменитая певица расскажет о серьезном конфликте в семье и о том, почему ее взрослые дочери не ладят друг с другом.

Маша и ее второй муж, предприниматель Виктор Захаров, вместе уже много лет. У них есть общая дочь, тоже Маша, и дети от прошлых браков: у Маши — дочь Лида, у Виктора — дочь Нелли и сын Роман. Родители всегда старались делать все для счастья детей, не скупились на дорогие подарки и добрые слова. Но дети выросли и накопили немало претензий к старшему поколению.

— Мне очень обидно, Лера, — вздыхает Маша, рассказывая о расколе в семье.

Несмотря на то что Виктор Захаров ушел к Маше от законной жены, о детях он никогда не забывал. Достойно вела себя и Маша. Когда дочь Виктора Нелли выросла, отец купил ей роскошную квартиру, а ремонтом в элитной недвижимости занималась Маша. Она выбирала лучшие материалы, мебель и предметы интерьера. Делала как для себя. Но благодарности так и не дождалась.

— Нелли оказалась такой тихой змеей, — откровенничает Маша. — Больно, когда тебя предают.

С родными дочерями, Лидой и Машей, Распутиной тоже случается конфликтовать. Так получилось, что Лиду растил отец. Точнее, не столько растил, сколько калечил ей психику. Он же активно настраивал дочь против матери. Я считаю, это преступление. Настраивать ребенка против родителей подло, даже если они неидеальные. Да и кто из нас идеален?

Но если обиду Лиды на маму хотя бы можно понять, все-таки они столько лет жили порознь, то обиду младшей дочери Распутиной, Маши, на отца понять сложнее. Виктор дал девочке все, о чем только можно мечтать, но сейчас отношения у них, мягко говоря, напряженные.

— Я на Машку возлагала все свои надежды, — печалится Распутина.

От семейных конфликтов, к сожалению, не застрахован никто. И знаменитостям, часто живущим в роскоши, пожалуй, даже тяжелее ладить с детьми, ведь рано или поздно зайдет разговор о наследстве. На этой почве между наследниками начинается жестокая война.

— Уж на кусок хлеба и какой-то паршивый костюмчик я заработаю, — смеется Распутина.

С Машей сложно спорить. Да, сейчас она не собирает огромных залов, но ей это и не нужно. У нее есть все, а главное, есть любовь. Ведь несмотря на то что они с Виктором Захаровым далеко не молодожены, в их отношениях до сих пор полыхает костер страсти.

Захаров — мужчина видный и обеспеченный. Неудивительно, что законная жена не хотела отпускать его из семьи и до сих пор злится на Машу.

— Жалко мне эту Елену Захарову, — рассуждает Маша. — Помню, они собрались всем семейством, чтобы вернуть Виктора Евстафьевича.

Однако Виктор практически сразу понял, что Маша — его судьба, и их долгая любовная история — лучшее доказательство того, что выбор он сделал правильный.

Их дом — полная чаша, в отношениях царит гармония, а конфликт дочерей рано или поздно сойдет на нет. Я в этом совершенно уверена, ведь и Маша, и Виктор — люди мудрые, они сумеют найти правильные слова и помирить сестер.

Но о чем в таком случае молчит Маша Распутина? Согласится ли она раскрыть свой секрет, который стоит один миллион рублей? И что на это скажут ее поклонники и семья?

Все ответы — в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 18 декабря в 21.20 на НТВ.

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