«В сказочном образе»: Лада Дэнс появилась на публике в золотистом платье с бахромой в духе Джей Ло

26 июня в рамках музыкального фестиваля «Жара» состоялся концерт «Хиты 90-х». В числе выступающих оказалась исполнительница популярной в «лихие» годы песни «Девочка-ночь» Лада Дэнс. В свои 54 года артистка смогла впечатлить публику подтянутой фигурой и стройными ногами.

Формы певице удалось продемонстрировать благодаря короткому платью золотистого цвета с бахромой в духе Джей Ло.

«Блестящая Лада Дэнс в сказочном образе. Ее маленькое блестящее платье уместно и для сцены, и для дорожки. Стразы, камни, «невидимая» ткань – все скроено очень удачно», — восхитился ее образом стилист Анвар Очилов в разговоре с корреспондентом КП.

Ранее мы писали об образе Юлианны Карауловой на красной дорожке фестиваля. Молодая мама, родившая малыша в начале июня, выбрала для мероприятия «мужской» кипенно-белый костюм, изюминкой которого стал корсет.

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