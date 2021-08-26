«Остались верны себе»: стилист оценила наряды звезд на красных дорожках «Новой волны — 2021»

После длительного перерыва в Сочи прошел конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2021». Для красных дорожек фестиваля представители отечественного шоу-бизнеса постарались выбрать лучшие наряды. Знаменитости и на этот раз смогли удивить поклонников, остановив свой выбор на небанальных костюмах.

Наш эксперт — стилист и визажист Карина Росс — оценила наряды знаменитостей и отметила тех, кто был выглядел особенно стильно.

Клава Кока

Клава Кока выбрала образ, который был весьма неожиданным. Она решила стать черным лебедем, но ее лебедь был с изюминкой. Дерзости образу придали фатин, кожа и прозрачная сетка.

На своей страничке в Instagram блогерша и певица опубликовала фото и видео, на которых она изображена в образе «Технопринцессы». На платье артистки можно было заметить «технологические» надписи. Но не только наряд был в центре внимания, стоит также отметить, что Клава подобрала дерзкие по стилю аксессуары, которые украсили ее шею и уши.

Пелагея

Пелагея появилась на красной дорожке в длинном платье с цветочным принтом, рюшами и корсетом. Образу заслуженной артистки РФ большей романтичности придали нежный макияж и легкие локоны.

Лариса Долина

Для мероприятия певица выбрал светлое асимметричное платье, которое было дополнено поясом-корсетом со шлейфом и рукавами из органзы, на верхней части которых были элементы, похожие на бумажную упаковку. Долину можно было сравнить с Констанцией из «Трех мушкетеров», прилетевшей из Франции с целью найти Д’Артаньяна, который сбежал в Сочи.

Лера Кудрявцева

Лера выбрала для красной дорожки шелковый костюм с брюками палаццо, которые выглядели на ней потрясающе, а бабочка прибавила образу утонченности. Лера остается верна себе, добавляя в свои образы пайетки и стразы.

Ани Лорак

Звезда пришла на мероприятие в белом брючном костюме оверсайз. Образ Лорак был очень стильным, несмотря на то, что брюки были довольно широкими и длинными. В своем наряде певица выглядела дорого и элегантно.

Ольга Бузова

Какая церемония может обойтись без Ольги Бузовой? Певица верна себе и меняет свои наряды по несколько раз за день. Утром Оля решила примерить на себе образ греческой богини, на обед на ней была футболка, на которой была надпись «Где мой коньяк?», так она решила снова напомнить о недавнем конфликте с Дмитрием Губерниевым.

Вечером артистка появилась в более строгом наряде: платье со шлейфом белого цвета. Стоит отметить, что образ был красивым и элегантным.

Теона Контридзе

Джазовая певица не изменяет своему стилю. Ярко-розовое платье с бахромой подчеркнуло грудь и ее зажигательный характер.

Яна Рудковская

Яна Рудковская решила прилететь в Сочи на личном самолете. Перед публикой она появилась в длинном желтом платье с разрезом от бедра. Под фотографиями многие фанаты отметили, что Яна воспользовалась фотошопом, ведь ноги у нее показались слишком длинными. Без внимания не осталось и платье бизнесвумен, многие сравнили вставки на подоле с перьями.

Продюсер сменила сразу несколько нарядов. Например, ее ярко-голубое пышное мини-платье, которое украшал длинный шлейф, вызвал настоящий восторг. Его дополнили модные прозрачные туфли от Manolo Blahnik и белая сумочка Dior.

Artik & Asti

Наряд Asti был необычным. Оригинальный топ и трендовые брюки смотрелись очень модно. Artik гармонировал с Asti, он надел рубашку с белыми орнаментами поверх футболки, что смотрелось стильно, а брутальности образу придала цепь.

Второй наряд Asti вскружил голову поклонникам, эффектный total black произвёл фурор на публику. Певица надела ультракороткое платье-корсет, из-под которого выглядывали сетчатые колготки с объемными буквами, а на ее шее блистало ослепительное колье усыпанное бриллиантами.

Костюм Artika отличался по стилю от платья Asti, т.к. был более классическим, напротив наряд Asti был ультромодным и у пары в этот вечер отсутствовала гармония, что, конечно, не осталось незамеченным.

Справка Teleprogramma.pro

Карина Росс – стилист и визажист. Она начала свою карьеру в 2003 году, победив на региональном чемпионате в Дагестане. Затем последовала победа на чемпионате России. А в 2004 году после очередной награды на открытом чемпионате в Москве, получила благодарность от Правительства и вступила в сборную России по декоративной косметике и профессиональному гриму.

Первый чемпионат в составе сборной России состоялся осенью 2004 года. Вся группа отправилась на открытый Чемпионат Европы «Золотая роза Парижа» на котором заняла первое место. Карина Росс-визажист высокой специализации. Она работала с журналами l’official, Vogue Russia, Cosmopolitan, vogue Milano. Является обладателем Гран-при чемпионата Европы в Германии. С 2004 года признана Чемпионкой Мира по профессиональному гриму в Милане.

Сотрудничает со школой стилистов «Авансцена» под руководством Ирины Лукьяновой, российским дизайнером Валентином Юдашкиным и многими другими.

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