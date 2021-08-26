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«Такая легкая и нежная»: Пелагея засветила секси-татуировку на изящной щиколотке

Снимками артистка поделилась в своем Instagram.

«Такая легкая и нежная»: Пелагея засветила секси-татуировку на изящной щиколотке
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta

Пелагея отправилась в Крым, где пройдет летний Кубок КВН. Уже не первый сезон артистка входит в состав жюри клуба веселых и находчивых. Для съемок она выбрала летнее платье розового оттенка с актуальным цветочным принтом. Благодаря фасону наряда артистка блеснула стройными ногами и засветила татуировку на тонкой щиколотке. Снимками поделилась в своем Instagram.

«Член жюри готов к серьезной работе. Поля в Крыму, на съемках летнего Кубка КВН», — гласит подпись к фото.

Пелагея
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta

Фанаты засыпали певицу комментариями.

«Такая легкая и нежная! Красавица! Как мы вас любим! Изящная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным, которому в 2017-м году родила дочь Таисию.

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