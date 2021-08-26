«Такая легкая и нежная»: Пелагея засветила секси-татуировку на изящной щиколотке

Пелагея отправилась в Крым, где пройдет летний Кубок КВН. Уже не первый сезон артистка входит в состав жюри клуба веселых и находчивых. Для съемок она выбрала летнее платье розового оттенка с актуальным цветочным принтом. Благодаря фасону наряда артистка блеснула стройными ногами и засветила татуировку на тонкой щиколотке. Снимками поделилась в своем Instagram.
«Член жюри готов к серьезной работе. Поля в Крыму, на съемках летнего Кубка КВН», — гласит подпись к фото.
Фанаты засыпали певицу комментариями.
«Такая легкая и нежная! Красавица! Как мы вас любим! Изящная!», — писали пользователи Сети.
Напомним, в прошлом году Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным, которому в 2017-м году родила дочь Таисию.