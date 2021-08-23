Неожиданно: оседлав гидроцикл, Клава Кока в бикини явила миру рельефные гром-бедра

25-летняя звезда тинейджеров Клава Кока прославилась как певица лишь после того, как завоевала сердца Интернет-аудитории. Но несмотря на свою популярность оффлайн, красотка продолжает активно вести микроблог, радуя фанатов многочисленными закулисными кадрами.

Выступив на «Новой волне», Клава Кока улетела на Кипр. После работы певица успела хорошенько отдохнуть – обратный рейс задержали, и свободное время звезда провела на пляже. Танцы, подводное погружение с сибобом, катание на гидроцикле – красотка успела как следует развлечься в ожидании самолета.

Позитивными фотографиями с моря звезда буквально усыпала stories своего микроблога. Среди ярких и эффектных кадров оказался снимок, на котором Клава Кока позирует на гидроцикле в бикини.

Оседлав транспорт, красотка неожиданно явила миру свое обычно скрытое от посторонних глаз достоинство – рельефные гром-бедра. «Поехала спасать кого-нибудь», — подписала кадр певица. Учитывая остроту и пикантность кадра, после такой публикации служба спасения может потребоваться многим ее фолловерам.

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