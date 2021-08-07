«Я волнуюсь»: Губерниев вслед за Бузовой устроил перебранку с Богословской в эфире «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ» устроил перепалку со своей первой женой бывшей легкоатлеткой Ольгой Богословской. Поводом послужило обсуждение личности итальянского спринтера Ламонта Марселя Джейкобса. Он выступал на втором этапе в беге эстафеты 4х100 метров на Олимпиаде в Токио, а ранее выиграл золотую медаль в личном первенстве.

Богословская, начиная рассказывать об итальянце, заявила: «Черным по белому было написано, что он родился в США В 2012 году запросил гражданство Италии».

Губерниев поспешил вставить свои «пять копеек» в беседу: «У него итальянский первый язык. Не в этом дело».

«Он прекрасно говорит и на английском языке. Не в этом дело. Просто потрясающе провел олимпийские игры этот спортсмен. Кроме его победы, у него ничего за плечами не было. То есть он не по ступенькам поднимался. Он именно ворвался на олимпийский пьедестал почета этого года. Конечно, очень красиво, очень здорово, очень легко. И вот сейчас будет интересно посмотреть, насколько итальянская команда будет хороша при передаче эстафеты на втором этапе. Вот прямо глаза разбежались».

Ольга Богословская

«Джейкоб родился в Техасе, а вырос на севере Италии. Вышел на новый уровень, тренируясь в Италии», – продолжил спор с бывшей женой Губерниев.

«Я в курсе. Я в курсе. Я матчасть уже прочитала», — заметила на это, заметно разражаясь, Богословская.

«Натурализованный – это когда ты здорово бегаешь, а тебя забрали», -продолжил нагнетать в прямом эфире Губерниев.

«Слышишь, о чем я говорю?» — не выдержала Богословская.

«Слышу», — заявил уверенный в своей правоте Губерниев.

В это время в спор вмешалась третий комментатор Иоланда Чен, понимая, что дело пахнет скандалом. «Ребят, давайте ближе к эстафете. Уже дают старт», — заявила она.

«Я именно сказала о том, о чем ты сейчас говоришь. Зачем кричать?» — сказала в адрес бывшего мужа Богословская.

«Я волнуюсь», — кратко подвел итог спору Губерниев.

Ранее Дмитрий Губерниев устроил скандал в прямом эфире канала с певицей Ольгой Бузовой. Он спросил звезду, перестала ли она пить коньяк по утрам, после чего у телеведущей произошла истерика.

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