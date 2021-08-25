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«Выглядишь потрясающе»: 65-летняя Долина в «рваных» джинсах и белой куртке предстала на публике

Артистка подготовила яркий номер для заключительного концерта «Новой волны» в Сочи вместе с группой «Давинчи». Певица восхитила своим образом Леру Кудрявцеву.

«Выглядишь потрясающе»: 65-летняя Долина в «рваных» джинсах и белой куртке предстала на публике
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

Лариса Долина является известной артисткой. Многие знают ее с тех пор, когда вышел клип на песню «Погода в доме». Однако она также поет в джазовом стиле. В этом году певица удивила коллег и поклонников. Она смогла похудеть сначала на 20 килограммов, а потом сбросила еще несколько. Артистка сразу сменила гардероб и стала носить не только шорты и короткие платья, но и одеваться в молодежном стиле.

Недавно долина приехала в Сочи с семьей. Однако она успела не только отдохнуть, но и провести время на «Новой волне». Артистка посетила несколько концертов, каждый раз подбирая себе наряды. Она отметилась как в платье из шифона, так и облегающей юбке. А для заключительного концерта песенного конкурса она выбрала более молодежный образ. На сцене Лариса Александровна выступила с группой «Давинчи».

Она предстала в белых рваных джинсах и куртке из белого денима. Она также сделала хвостик и неброский макияж. Певица исполнила новую песню в дуэте ребятами, которая получила название «Мураши по коже». Тем, как выглядит 65-летняя артистка восхитилась ведущая вечера Лера Кудрявцева.

«Лариса, выглядишь потрясающей», — сказала она.

«Сама такая», — ответила ей Долин.

Поклонники тоже одарили артистку комплиментами. Многие признались, что давно не видели ее в таком гармоничном образе. «Лариса вы как девочка», «Такая классная! Я в шоке, красавица», «Зажигательно выступили», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Лариса Долина и группа «Давинчи». Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

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