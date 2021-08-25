Кудрявцева в алом платье со шлейфом усыпала стразами пышный бюст на закрытии «Новой волны»

Лера Кудрявцева не скрывает, что большую часть жизни работает на телевидении. Она знает практически всех в отечественном шоу-бизнесе. Блондинка ведет несколько передач, а также регулярно появляется на разных мероприятиях, включая музыкальные премии. В этом году она приехала в Сочи, чтобы принять участие в «Новой волне». Открытие конкурса молодых исполнителей она вела с Андреем Малаховым.

Целых семь дней Лера не покидала берег Черного моря. Она успевала вести концерты, а также видеться с друзьями и даже проводить время у бассейна. Несколько раз 50-летняя телеведущая появилась на вечеринках, где танцевала и веселилась. А 25 августа состоялось торжественное закрытие «Новой волны». Кудрявцева для такого случая выбрала алое атласное платье с длинным шлейфом и откровенным декольте. Бюст блондинки был усыпан стразами.

Лера получила множество комплиментов на красной дорожке. А ее соведущим на этот раз стал Александр Ревва. Она сделала элегантную укладку и не забыла про сережки. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

«Какая красотка», «Наша любимая Лера! Сияй», «Ваш стиль сложно не узнать!», «Эх, как вы любите стразы, но это очень роскошно», «Вы сразили всех», «Ох, Лер, какая ты королева», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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