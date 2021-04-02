«Легенда возвращается!»: Моргенштерн и DJ Smash выпустили совместный трек «Новая волна»

Прекрасный пример дружбы поколений в российской музыке: 2 апреля рэпер Моргенштерн и DJ Smash выпустили совместный трек «Новая волна». По сути, это ремикс на популярнейшую композицию 2008 года «Волна». Участие молодой звезды добавило в него фирменный стиль современной читки и танцевальный ритм.

Кстати, для рэпера эта песня — привет из детства. Он плясал под нее в юности, а став популярным артистом, он смог вернуть любимый трек на дискотеки.

«Я рос на этой «Волне», а теперь вы будете расти на «Новой Волне», — написал 23-летний Моргенштерн в Instagram. — Господи, что не трек то легенда, угомоните меня!» «В этом треке столько энергии, что можно зарядить «Теслу». Легенда возвращается! — добавил на своей странице DJ Smash, он же 38-летний Андрей Ширман. — Спасибо, мой друг Моргенштерн. Коллаб свершился!»

Так же стоит отметить, что текст оригинальной песни как нельзя лучше подходит молодому рэперу, ведь он — представительно нового поколения музыки, творчество которого неожиданно захлестнуло всю страну.

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