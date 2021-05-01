«Модница недели»: эксперт выбрала самую стильную и самую «колхозную» девушку среди участниц «Холостяка»

Пока рэпер Тимати выбирает девушку, с которой готов провести всю жизнь, портал Teleprogramma.pro решил найти среди участниц самую стильную. На звание «Модницы недели» в этот раз претендуют три самые эффектные красавицы восьмого сезона «Холостяка» на ТНТ. Фаворитка Тимати Мария Вебер, модель с натуральной красотой Алиса Грабовая и Катерина Сафарова, которая приехала из Барселоны, чтобы принять участие в проекте. Победительницу стильного баттла назовет модель международного класса и модный блогер Кира Дихтяр.

«Платье прибавляет 10 лет»

Вебер не только фаворитка короля шоу, но и копия его бывшей Анастасии Решетовой. Многие фанаты уверены, что именно Маша победит в шоу. Может быть, хотя стиль и мода ей явно в этом не помогут.

«Глубокий синий оттенок платья прибавил возрасту Вебер лишних 10 лет. Первое знакомство очень важное мероприятие и в данном случае наряд не сыграл участнице на руку. Вариант получился проигрышным именно из-за цвета, так как фасон платья выгодно подчеркнул утонченную фигуру Марии. 3 балла из 10».

Второй комплект девушки тоже не произвел впечатление на эксперта. Кира уверена, что своим стремлением «показать все и сразу» Маша перегибает палку и «уродует» пропорции.

«На церемонии вручения роз Вебер появилась в молочном хлопковом костюме. Неудачно подобранный образ, скорее подчеркнул недостатки фигуры, нежели показал все самое лучшее сразу. Хотя, скорее всего, задумка заключалась именно в этом. За романтичный и сложный наряд с кокетливыми рукавами Мария Вебер получает 6 баллов из 10».

«Подчеркивает аристократичную внешность»

Вторая претендентка на звание «Модницы недели» – модель Алиса Грабовая. Девушка является полной противоположностью Вебер. Она отдает предпочтение длине миди, женственным фасонам и сдержанным цветам. А еще Алиса старается выглядеть максимально естественно без сложных укладок и яркого макияжа, чем, несомненно, цепляет телезрителей.

«Скромное и нежное платье подчеркивает ее аристократическую внешность. Нежно-розовые босоножки отлично дополняют образ. В таком наряде можно смело отправляться на свидание и очаровывать мужчину. 10 из 10».

Второй наряд девушки Дихтяр также отметила высокой оценкой. Но здесь модный блогер нашла незначительный недочет. Даже, скорее, не недочет, а возможность доработать образ.

«Нежно-голубое мини с открытыми плечами… Этим платьем Алиса умело подчеркнула длинные ножки и лебединую шею. Несомненно, прекрасный и женственный образ, но хочется чуть больше оригинальность, ведь умение быть разной для девушки является очень важным. 9 из 10».

«Это слишком дерзко!»

Харизматичная Катерина Сафарова на шоу показала себя в совершенно разных и непохожих образах. Она была дерзкой красоткой, девочкой-сорванцом и секс-идолом в облегающих одеждах. Да, она заслужила звание яркой, но во всех ли перечисленных образах Катя одинаково хороша?

«Черное платье безупречно подчеркивает фигуру. Этот цвет всегда уместен, актуален и сексуален. Чем проще платье — тем лучше. Но простота остается в прошлом, когда мы видим сочетание черного, атласа и пайеток. Слишком нарочито. Оценка 4 из 10».

И завершающий наряд «Модницы недели» — белоснежных костюм на загорелом теле. Эффектный образ заслужил и похвалу, и высокую оценку.

«Стильный белоснежный костюм на голое тело подчеркивает индивидуальность Катерины. Он придаёт дерзость и сексуальность. «Вишенкой на торте» становится алая помада, которая приковывает взгляд. Образ идеально подходит для вечеринки, а вот для свидания с холостяком это слишком дерзко! 8 из 10».

Подводим итог:

За нежные и женственные образы «Модницей недели» становится Алиса Грабовая, которая набрала 19 баллов из 20 возможных. Средняя оценка за комплект – 9,5 баллов.

«Серебро» забирает яркая и сексуальная Екатерина Сафарова. Два ее наряда получили 12 баллов. Соответственно средняя оценка за образ составляет 6 баллов из 10.

И замыкает тройку модных лидеров фавориток проекта Мария Вебер. Ее аутфиты заслужили всего 9 балов. Или набрав 4,5 баллам за комплект.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса и модный блогер. Она украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim и успела поработать по всему миру с признанными мастерами fashion-фотографии, такими как Патрик Демаршелье, Ранкин, Тони Дюран и Франческо Карроззини.

В 2014 году Кира Дихтяр участвовала в модном реалити-шоу The Face на канале Oxygen Network, вместе с легендарными Наоми Кэмпбелл, Энн Ви и Лидией Херст.

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