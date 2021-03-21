«Покажите человека, который отказался бы»: Мария Вебер объяснила свою поездку с Тимати на Мальдивы

Пока зрители ТНТ с интересом ждут новой серии «Холостяка», участник шоу — рэпер Тимати и его потенциальные невесты — радуют фанатов откровенными признаниями. К слову, одну из фавориток проекта — красавицу Марию Вебер уже заметили на Мальдивах вместе с музыкантом.

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По этом причине 22-летняя красавица дала интервью, в котором ответила на вопрос, что она делала с Тимати на островах.

«Тимур пригласил меня на серфкэмп, так как знал, что я очень хочу научиться серфингу и этот спорт мне по душе. И, признаться честно, это путешествие – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Я наконец покорила волну! — рассказала Мария изданию Peopletalk. — А то, что люди себе допридумывали, пусть останется вместе с ними. Покажите мне человека, который отказался бы в морозный март поехать кататься на серфе?»

Красавица призналась, что благодаря участию в шоу «Холостяк» ей удалось проверить себя на прочность. Так, к примеру, девушка научилась коммуницировать с окружающими в сложных ситуациях и правильно реагировать на вещи, которые невозможно контролировать.

Тимати она охарактеризовала как чуткого и внимательного к окружающим человека, который стопроцентно выполняющего свои обещания. Также она поделилась, что изначально не думала, что не сможет завести себе подруг среди соперниц, но ошиблась.

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