«Остался шрамик»: Катя Сафарова из «Холостяка» рассказала, почему не забудет свидание с Тимати

Романтическую встречу девушки и рэпера, о которой идет речь, не показали по ТВ.

Не все свидания «Холостяка» попадают в эфир. Об одной из таких «пропущенных» встреч Тимати недавно рассказал своим подписчикам. Для одной из новых участниц шоу Екатерины Сафаровой рэпер устроил поездку на байке по улицам Дубая. Причем для этого рандеву завидный жених специально купил новый мотоцикл.

В свежем интервью модель из Испании (кстати, ранее она встречалась с футболистом Неймаром) рассказала об этом тайном свидании и его последствиях. Для девушки данная встреча была абсолютным сюрпризом. Она вспомнила, как находилась на вилле, когда вдруг организаторы проекта посадили ее в машину и куда-то повезли. Екатерина даже не знала, что едет прямо к Тимуру.

«Он сказал, что запомнил после нашего разговора, что мне нравятся мотоциклы, и решил сделать мне сюрприз — купил мотоцикл, очень крутой, и мы с ним катались по Дубаи, — цитирует Сафарову издание Ok Magazine. — На этом свидании я обожгла ногу о трубу мотоцикла, и у меня остался шрамик маленький на память, поэтому то свидание я никогда не забуду».

Екатерина рассказала, что они с Тимати танцевали около фонтана, много разговаривали и оба не хотели, чтобы это свидание заканчивалось. На ревность других девушек после этой тайной встречи модель не обратила внимания. Ее больше интересовало, насколько сильно она нравится холостяку. Но Тимур, по ее словам, оказался человеком, которого «очень сложно прочитать», так что девушка не смогла оценить, какие у нее шансы завоевать его сердце.

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